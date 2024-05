Irene Montero pide al Gobierno que impida que el buque Borkum, al que acusa de llevar armas a Israel, abandone Cartagena

La secretaria Política de Podemos y cabeza de lista a las elecciones europeas, Irene Montero, pide al Gobierno que impida que el carguero Borkum, que está previsto que recale en Cartagena en las próximas horas, "salga de las costas españolas" porque hay "serias sospechas" de que lleva armamento cuyo destino, según denuncia, es Israel. Lo ha indicado Montero en declaraciones a la prensa este miércoles en la pradera de San Isidro en Madrid y también ha apuntado que el Borkum podría subir a bordo armas de España. "Tenemos serias sospechas de si ese carguero viene a Cartagena solamente a repostar gasolina o si también viene a cargar armas, pero en todo caso son armas que van a llegar a Israel", ha afirmado la exministra. Montero ha indicado que este carguero "va a llegar esta noche o mañana al puerto de Cartagena con destino final Israel" y que la empresa responsable de esa transferencia de armas es la principal compañía de armas israelí. "Por tanto, queremos recordarle al Gobierno que según el Tratado sobre el Comercio de Armas está prohibido autorizar la transferencia de armas si se sospechan que van a ser usadas en un genocidio o en crímenes de lesa humanidad, como parece evidente". Es por ello que ha destacado que Podemos "exige" al Gobierno que impida que ese carguero salga del puerto de Cartagena y que cumpla con el citado Tratado. Ha añadido que el Ejecutivo "está en parálisis social, no resuelve los problemas de la gente y solo está concentrado en la amnistía y en la escalada bélica". "Tenemos un Gobierno de titulares y no de cambios. No actuar pudiendo hacerlo nos convierte en cómplices de genocidio", ha señalado Montero, quien ha sugerido al Gobierno ocuparse de la paz y garantizarla. Y ha agregado "este Gobierno está participando activamente de una escalada bélica que en Europa defienden, desde la socialdemocracia, pasando por los verdes, hasta la extrema derecha. Las mismas posiciones, exactamente las mismas posiciones".