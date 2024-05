Gamarra manda un "recado" a Sánchez ante su comparecencia: "No podrá esconderse"

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha lanzado hoy un "recado" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante su comparecencia del próximo martes, 22 de mayo, en el Congreso de los Diputados: "No podrá esconderse". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo miércoles, 22 de mayo, en el Congreso para responder a diversos temas, incluidas las actividades profesionales de su mujer, Begoña Gómez, o el 'Caso koldo'; así como la Cumbre Europea. Para Gamarra, una comparecencia "ómnibus", como ya afirmó Alberto Núñez Feijóo. "Pero tenemos un recado para él y es que no podrá esconderse de las responsabilidades, que son suyas como máximo responsable del Partido Socialista, y al que le afecta esta trama" como tal, ha dicho. Para Gamarra, "lo que está buscando es, con esa comparecencia omnibus, intentar tapar con otros temas de actualidad el tema del que todos los españoles le estamos pidiendo explicaciones y, hasta ahora, no ha dado ninguna". "Es una táctica, si me lo permiten, muy vieja y ya conocemos todos a Pedro Sánchez a estas alturas. Intentar tapar con otros temas lo que busca es no dar cuentas y esconderse nuevamente", ha dicho.