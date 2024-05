Fiscalía abre diligencias de investigación penal por los tuits "racistas" de una concejala de Vox de Valencia

La Fiscalía de delitos de Odio y Contra la Discriminación ha abierto diligencias de investigación penal por los tuits de la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Valencia Cecilia Herrero, denunciados por el grupo municipal Compromís por "racistas" y "xenófobos", según han confirmado fuentes del ministerio público. El pasado abril la concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia Lucía Beamud puso en conocimiento de la Fiscalía el "ataque" que Herrero realizó contra el activista por los derechos humanos y exdiputado de la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye al que le dijo en un mensaje en una red social: "Falta que te vuelvas a tu país". Compromís trasladó a Fiscalía que estas actitudes "no pueden quedar impunes, especialmente de una representante pública", por lo que consideraba que el ministerio público "debería tomar las acciones legales pertinentes" al poder incurrir ese mensaje en un delito de odio tipificado en el Código Penal que sanciona a quienes "públicamente fomentan, promueven o incitan directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo, parte de este o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, como es el caso". Posteriormente, el pasado 2 de mayo el grupo anunció que ampliaba la denuncia contra la edil de Vox "tras encontrar más mensajes racistas y xenófobos" emitidos por Herrero en redes sociales. "No podemos permitir que en la ciudad se hagan esas afirmaciones y queden impunes", declaró entonces la portavoz de Compromís, Papi Robles, sobre los mensajes de Herrero. Y añadía: "Tenemos claro que esta concejala es una racista y no sólo por su comentario contra un activista de los derechos humanos sino por el historial que tiene en sus redes sociales", ha expuesto Beamud. "Es un racismo más que evidente", remarcó.