Fernández (PP) promete obedecer el mandato de sus votantes y no "hacer el panoli" ante el PSC

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha afirmado este miércoles que obedecerá el mandato de los que le votaron en las elecciones catalanas de este domingo y se ha comprometido a no "hacer el panoli" ante el PSC y sus engaños, textualmente. "Si te engañan una vez, la culpa es de quien te engañe. Pero si te engañan dos veces, tienes un problema. Se llama hacer el panoli. Y yo no voy a hacer el panoli", ha declarado en una intervención en la junta directiva del PP catalán en Barcelona, junto a la cabeza de lista a las elecciones europeas, Dolors Montserrat. A su juicio, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el primer secretario del PSC, Salvador Illa, van a seguir impulsando el 'procés' "desoyendo el mandato de sus propios electores". Ha reprochado que los socialistas harán, textualmente, lo mismo con la autodeterminación que con la amnistía: "Jurarán y perjurarán que jamás aprobarán la autodeterminación, pero luego dirán que es imprescindible para la convivencia". NO SERÁN "INGENUOS" "El Partido Socialista no nos engaña, no vamos a ser ingenuos y en consecuencia analizaremos hechos, no promesas", ha añadido. Asimismo, ha asegurado que no existen discrepancias en las filas populares sobre la interpretación del estado del 'procés', y ha aludido a los medios de comunicación que durante los últimos días han apuntado a las diferencias entre el candidato catalán y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. APOYO A MONTSERRAT Fernández se ha comprometido a poner su agenda a entera disposición de Montserrat hasta los comicios europeos del próximo 9 de junio: "Vamos a salir a ganar y vamos a salir a morder, porque nos jugamos también la fuerza de nuestro partido y seguir creciendo." También ha defendido que los populares son imprescindibles para garantizar una política en la Unión Europea de seguridad e inmigración "legal y ordenada", así como para garantizar los derechos y libertades de los catalanes frente a, según él, los abusos del nacionalismo.