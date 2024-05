Espadas afirma que decisiones de Sánchez han tenido el "aval" de la ciudadanía y se "fortalece" la legislatura

El portavoz del Grupo Socialista en el Senado y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha considerado este miércoles que el resultado de las elecciones catalanas han arrojado un "aval" a decisiones sobre las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió sustentar el arranque de la actual legislatura, que se "fortalece". En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Espadas ha indicado que "lo que acaba de reafirmarse con el resultado de las elecciones catalanas es que la apuesta del presidente del Gobierno y la decisión sobre la que se ha sustentado el arranque de esta legislatura (en alusión a la ley de amnistía) ha sido validada por la mayoría de los catalanes, que han decidido que después de muchísimos años en Cataluña ya no hay una mayoría de los partidos que defienden la independencia". "El objetivo de la normalización, de avance en el diálogo y el acuerdo, de trabajar por el presente y por el futuro de los catalanes y de hablar de los problemas reales ha triunfado y eso es un aval para la legislatura y desde luego para el planteamiento que hizo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, es decir, que debíamos construir y consolidar, frente a una derecha y una extrema derecha que lo que planteaban era el enquistamiento del conflicto en Cataluña", ha señalado. Para Espadas, el "aval de los ciudadanos en las urnas lo que hace es fortalecer efectivamente la legislatura", y se ha mostrado convencido de que los acuerdos firmados por los partidos para la gobernabilidad se van a "cumplir". Respecto a si cree que, tras el resultado en las catalanas, Junts y ERC van a estar dispuestos a apoyar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha indicado que espera la "reflexión" de estos dos partidos que tienen también que "leer el resultado electoral y entender que, al final, los catalanes y el conjunto de la ciudadanía en España lo que quieren es un Gobierno que genere resultados en tu día a día, en tu vida cotidiana". Así, ha insistido en que espera que ambos partidos sean conscientes de que ahora toca hablar e impulsar unos presupuestos estatales y medidas que salgan adelante con esa mayoría que respalda al Gobierno. Respecto a las negociaciones en Cataluña sobre el nuevo gobierno, ha manifestado que le corresponden al candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, ganador de las elecciones, que "no solo tiene absoluta confianza del PSOE, sino que ha demostrado capacidad, talento y talante para llegar a acuerdos". Se ha mostrado convencido de que "todo irá bien y en los tiempos adecuados". Sobre la situación de ERC tras la decisión de Pere Aragonés de abandonar la política, ha señalado que esa formación tendrá que "hacer sus propios análisis", y el PSOE siempre respeta las "decisiones de cada partido en su organización interna". COMPARECENCIA PEDRO SÁNCHEZ En cuanto a la comparecencia de Pedro Sánchez la próxima semana en el Congreso sobre la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, por sus actividades profesionales, Juan Espadas ha señalado que lo hace a petición propia porque "no tiene nada que ocultar", y ha indicado que el PP está haciendo un uso "claramente tendencioso" de este asunto con informaciones y denuncias "falsas" que cuando llegan a los tribunales, "sencillamente no tienen ni soporte". "El presidente del Gobierno va a explicar y va a comparecer a petición propia y lo hará efectivamente como lo hace siempre en el Parlamento, con claridad y con contundencia", ha indicado Juan Espadas.