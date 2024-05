El Rey presidirá desde la bahía de San Lorenzo de Gijón la Revista Naval del Día de las Fuerzas Armadas

El concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, ha destacado este miércoles que más de 6.000 militares se trasladarán a la ciudad para participar en los actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, durante los cuales Su Majestad el Rey Felipe VI presidirá la Revista Naval desde la bahía de San Lorenzo. González-Palacios, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha asegurado que para Gijón es un verdadero honor el poder albergar estas actividades que organiza el Ministerio de Defensa y que supone, a su juicio, una "magnífica oportunidad" para reconocer labor de Las Fuerzas Armadas. Según él, es, además, "un reto y una enorme responsabilidad" para el Ayuntamiento, al tratarse del evento de mayor envergadura que se celebra en el país, y por la "enorme" repercusión mediática que genera. Se convierte, según el edil, en un "evento de ciudad", que para su organización ha contado con la involucración de diversas áreas del Ayuntamiento. Es por ello, que González-Palacios ha animado a gijoneses y visitantes a disfrutarlo. El programa de actos arrancará este próximo viernes, en la plaza Mayor, con un concierto gratuito, a las 19.45 horas, a cargo de la banda de música del tercio Norte de Ferrol, en el que interpretarán piezas tradicionales del mundo de la mar, "y alguna otra sorpresa", ha señalado. Ya este próximo sábado, a las 18.00 horas, en los jardines del Náutico tendrá lugar la Jura de Bandera Civil, en la que participarán más de 400 personas. El concejal ha destacado que el cupo máximo para esta Jura se completó en los primeros días de inscripción. De los 400, hay un 60 por ciento de personas de Gijón, mientras que del otro 40 por ciento vendrán de fuera de Asturias y otros lugares de España. Esta estará presidida por el almirante del Arsenal Militar de Ferrol, Ignacio Frutos, máxima autoridad de la Armada en todo el Norte de España, y por la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón. Previamente el párroco de la iglesia de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, oficiará una misa. Ha indicado, asimismo, que están en contacto con Ferrol para mirar las previsiones meterológicas, ya que no se plantean no hacerlo en los jardines del Náutico. Si lloviera mucho, lo tendrían que aplazar, aunque ha confiado en que eso no sea necesario. Por otra parte, González-Palacios ha explicado que Gijón será la ciudad donde pernocte la mayor parte de los participantes en estos actos. En este sentido, ha apuntado que más de 2.000 soldados, sobre todo del Ejército de Tierra, pernoctarán en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', que ha sido acondicionado para este fin. Otros de los militares y miembros participantes en este Día de las Fuerzas Armadas estarán en hoteles y otros alojamientos, como pueda ser la Guardia Real en el camping municipal de Deva. Por otra parte, ha avanzado que la próxima semana el puerto de El Musel recibirá la visita de diferentes buques de la Armada. Estos podrán visitarse de forma gratuita, lo que supondrá, a juicio del edil, un polo de atracción para miles de personas. Además, el próximo miércoles día 22 tendrá lugar en El Musel la inauguración institucional de la exposición estática, que podrá verse de 10.30 a 20.00 horas, y también los días 25 y 26, mientras que el día 23 será solo en horario de mañana. Esta contará con presencia de material del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire y del Espacio y estará junto a la torre de control. En Gijón también atracarán los portaaviones Juan Carlos I y el buque anfibio Galicia, pero en este caso lo harán en el muelle de la Osa y solo serán visitables los días 25 y 26 de este mes. Para ello, Emtusa organizará lanzaderas cercanas al lugar de la exposición para poder visitarlos. A mayores, Emtusa tendrá servicios especiales desde la plaza del Humedal hasta El Musel. González-Palacios ha incidido en que este evento ha supuesto un esfuerzo increíble y es una oportunidad que tardará en repetirse. Ha insistido, a este respecto, en que es "una magnífica oportunidad que debemos aprovechar al máximo". Por otra parte, el próximo día 23, en el complejo deportivo de Las Mestas, a partir de las 19.00 horas, tendrá lugar una exhibición en la que participarán la Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil y Subsecretaría de Defensa. También contará con una sección de movimientos floreados (Guardia Real), exhibición de la Patrulla Paracaidista (PAPEA), un ejercicio de doma clásica o una demostración cinológica, con más de 200 caballos. En este caso, desde las 17.45 horas se abrirá el acceso a Las Mestas hasta completar aforo. El evento central en Gijón tendrá lugar el próximo día 24, cuando Su Majestad el Rey Felipe VI presidirá, desde las 15.00 horas, la Revista Naval, en la que participarán buques de la Armada y la Guardia Civil. El concejal ha aconsejado el ir al cerro de Santa Catalina o la Providencia para poder verlo mejor, ya que los buques estarán a una distancia de unos 2.000 metros respecto a la playa de San Lorenzo. Tras la Revista Naval, se llevará a cabo una exhibición de medios y de personal de la Fuerza de Infantería de Marina, del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire y del Espacio, de la Unidad Militar de Emergencias y de la Guardia Civil, en la playa de San Lorenzo, a partir de las 16.30 horas. Como colofón a esta exhibición, a partir de las 17.45 horas, la bahía de San Lorenzo acogerá el desfile aéreo, en el que participarán seis aeronaves del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio y de la Guardia Civil y donde la Patrulla Águila, cerrando el desfile, realizará una exhibición. Este desfile está previsto que concluya a las 18.30 horas, con lo que se pondrá fin a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Gijón, para al día siguiente desplazarse los actos a Oviedo. El concejal ha reiterado que todas estas actividades son de un gran atractivo para la ciudad y de un enorme impacto económico y mediático, además de que ayudarán a posicionar a Gijón como ciudad organizativa "de primer nivel", ha resaltado. Eso sí, ha reconocido que también conllevará "pequeñas incomodidades", como es la necesidad de aplicar cortes de tráfico y restricciones. Como ejemplo, ha señalado que el jueves día 23, en el que habrá un ensayo, y el día 24, probablemente una hora antes, se realizarán cortes de tráfico en todo el paseo del Muro, en la avenida del doctor Fleming y en José García Bernardo, además de que se hará una reserva de aparcamiento en la avenida Rufo García Rendueles, en un tramo de la calle Manso y calles aledañas. Además, el parque de Hermanos Castro estará ocupado por los militares alojados en el recinto ferial. Con todo, ha remarcado que es un evento "de primerísimo nivel en el que tenemos puesta una ilusión enorme". Y si bien ha apuntado que no tienen aún una estimación de ocupación y el evento puede permitir venir en el día, ha recalcado que ya hay reservas "muy, muy por encima" del mismo fin de semana del año anterior.