Cuerpo defiende que el Gobierno no ha autorizado "ninguna licencia de exportación de armas a Israel" desde el conflicto

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado que el buque Borkum, que tiene previsto recalar en las próximas horas a Cartagena, tiene como destino la República Checa y no a Israel y ha subrayado que el Gobierno no ha autorizado "ninguna licencia de exportación de armas" a este último país desde el inicio del conflicto. El Sector del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de la Región de Murcia había solicitado la inspección y la inmovilización del carguero por la sospecha de que carga armas que se dirigen a Israel, y también la Red Solidaria Contra la Ocupación Palestina (Rescop) había denunciado este martes esta llegada al puerto de Cartagena. En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en el Ministerio, el ministro de Economía ha recalcado que se trata de un barco de propietario y de armador alemán cuyo destino final es la República Checa y tiene "todos los papeles en orden". El ministro ha afirmado que el Gobierno desde el inicio del conflicto no ha autorizado "ninguna licencia de exportación de armas a Israel". Sobre este asunto, el Ministerio de Transportes ha apuntado que a diario hay multitud de barcos que atracan en los puertos españoles y que en el caso del Borkum, como en todos, el barco, de armador y propietario alemanes, tiene toda la documentación en regla. Señala que se trata de uno más de los desplazamientos de comercio internacional que tiene todo en regla, conforme a la normativa, y que es una conexión interna entre dos países de la Unión Europea.