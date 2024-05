Bolaños indica que el expediente a Lambán se tramitará "conforme a las normas" del PSOE y se resolverá "cuando proceda"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que el expediente abierto por el PSOE a su secretario general en Aragón y senador, Javier Lambán, tras su decisión de no participar este pasado martes en la votación sobre la proposición de ley de amnistía en el Senado, se tramitará "conforme a las normas" de la formación para estos casos, y se resolverá "cuando proceda". Así lo ha señalado el ministro a preguntas de los medios sobre este asunto acerca del que ha declinado hacer más comentarios, en una comparecencia informativa en la Subdelegación del Gobierno en Granada en el marco de una reunión con el delegado del Ejecutivo central en Andalucía, Pedro Fernández, antes de clausurar un encuentro que ha reunido en los últimos días a presidentes de Tribunales Superior de Justicia de toda España en la ciudad de la Alhambra. El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, adelantaba este miércoles la apertura de este expediente a Lambán en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que confirmaba que este pasado martes mantuvo "un cruce de mensajes" por Whatsapp con el secretario general del PSOE de Aragón, quien le dirigió una carta en la que le explicaba sus razones para no votar la ley de amnistía. El también secretario general del PSOE andaluz comentó también que su homólogo aragonés ya lleva "bastantes sesiones plenarias sin poder asistir al Senado por cuestiones ligadas a su salud", por lo que "no era extraño para nosotros" que continuara "en la misma situación" y no pudiera desplazarse este martes al pleno de la Cámara alta. Sin embargo, Espadas confirmó que Lambán le explicó que "no había querido participar en esa votación porque no respaldaba" la ley de amnistía para los encausados por el proceso independentista catalán, "pero tampoco quería oponerse a la decisión que se iba a tomar" por parte del Grupo Socialista de avalar esa iniciativa y rechazar el veto a la misma que planteó el PP.