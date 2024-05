Bendodo asegura que "Sánchez sigue chantajeado por el independentismo y cercado por la corrupción"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y de Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está cercado por la corrupción y sigue chantajeado por el independentismo", añadiendo que "no van a dar un paso atrás hasta después de las elecciones europeas". Bendodo visita hoy Zaragoza y Huesca, y en la sede autonómica del PP ha señalado: "Tenemos un Gobierno atascado, chantajeado, que no es capaz de gobernar, que no avanza y solo da pasos para atrás". "Nos la quieren colar otra vez los socialistas con los independentistas", ha continuado Bendodo, recalcando que "la prioridad del sanchismo es Sánchez, no es Cataluña, Illa o el Gobierno de España, es Sánchez". Ha enfatizado: "Si Sánchez tiene que seguir sentado en La Moncloa a costa de lo que sea lo hará". También ha manifestado que "la única ley que va a sacar adelante en tiempo récord es la ley de amnistía, que volverá pronto al Congreso y ahí vamos a ver qué pasa", añadiendo que "así es imposible hacer un proyecto de país" y que "la única política --de Sánchez-- es rodearse de los suyos, de los que le aplauden, de los vinculados al PSOE". FISCAL GENERAL DEL ESTADO En otro orden de cosas, Bendodo ha recordado que el Tribunal Supremo ha apreciado desviación de poder por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en relación a la propuesta de ascenso de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal de Sala del TS. "El fiscal general debería decir 'me retiro', pero como es colega de Sánchez y parece un miembro más del Gobierno, resiste, aguanta y hace una huida hacia adelante, y recusa a los magistrados del Supremo". Por otra parte, Elías Bendodo ha aludido a la intervención de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la Comisión de Investigación de la cámara baja sobre el caso 'mascarillas'. "Hacía tiempo que no veía a un político con capacidad de mentir sin despeinarse y sin mover un músculo", ha dicho Bendodo. "Ella ha actuado en dos ocasiones; el 5 de marzo dijo que no conocía a Koldo y ayer dijo que le conocía y que tenía mala memoria", ha indicado Bendodo, subrayando que "Koldo introdujo la trama en Baleares y gracias al aval del Gobierno de Baleares pudo campar a sus anchas en autonomías y ministerios", aunque "ahora la culpa la tiene una centralita: la centralita dijo 'llama a Koldo y contrata a esa empresa". Asimismo, el dirigente del PP ha destacado "la decisión en conciencia" del secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, de ausentarse de la votación sobre la ley de amnistía, en el Senado, donde representa a la Comunidad Autónoma. "Espero que sean muchos más los socialistas que actúen como él, en conciencia, y planten cara frente a la división y el sectarismo", ha agregado.