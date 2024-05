Yoseyomo: solución para guardar la frase semilla, encriptada y a prueba de apocalipsis 'made in Valencia'

(Información remitida por la entidad que la firma:)

" Más de $10B son sustraídos en el mundo crypto por no proteger debidamente las contraseñas. Se patenta en España una solución de seguridad indestructible para proteger la frase semilla de cualquier billetera de criptomonedas

Yoseyomo, la bóveda cripto que garantiza la preservación y conservación encriptada de las palabras semilla de cualquier billetera cripto del mercado; se trata de una novedosa solución para la custodia segura de activos digitales. Este producto ya se encuentra disponible tras su presentación oficial el 1 de mayo en España, y promete cambiar el panorama de la seguridad en el ámbito de las criptomonedas.

Yoseyomo es un dispositivo indestructible diseñado para proteger las 24+ 1 palabras semilla que cada inversor posee para acceder a sus inversiones en criptomonedas. Estas palabras semilla son el acceso al dinero y su pérdida puede tener consecuencias devastadoras. Con Yoseyomo, la posesión de las palabras semilla está asegurada eternamente y se garantiza su confidencialidad.

Yoseyomo utiliza un sistema de codificación invisible que convierte las palabras semilla en un mapa de coordenadas ilegible a simple vista. Además, cuenta con un precinto diseñado para detectar posibles manipulaciones, brindando una capa adicional de seguridad.

"Las palabras semilla son realmente el acceso a tu dinero. Sin ellas, no tienes nada, y no es algo que puedas recordar de memoria; Ha habido varios casos donde se han perdido millones de dólares por no tener bien custodiadas estas palabras y nuestro objetivo es que eso no vuelva a suceder", afirma Iñaki Zubeldia, cofundador de Yoseyomo.

El dispositivo está fabricado con materiales de alta resistencia como acero náutico, cobre y titanio aeroespacial de grado 5, lo que le permite soportar incendios con temperaturas superiores a los 600°C, inundaciones o incluso el colapso de un edificio. Además, su diseño imperturbable lo hace resistente al paso del tiempo y a cualquier adversidad.

Inspirados en la tradición japonesa, los fundadores de Yoseyomo han cuidado cada detalle del producto y su marca. Yoseyomo evoca la imperturbabilidad y resistencia de figuras históricas japonesas como los samuráis, quienes transmiten su legado de generación en generación.

Además, los fundadores de Yoseyomo completan el servicio con Inheritance, un revolucionario sistema que garantiza la transmisión de las palabras semilla a las generaciones futuras; Este servicio se centra en custodiar los mensajes póstumos de forma encriptada, los cuales revelan la ubicación del Yoseyomo para que los herederos y solo ellos tengan acceso a los mismos. Después una pequeña capacitación para que sepan utilizar Yoseyomo y tengan nociones de como cambiar las Cripto a Fiat si quisieran.

Desde su preventa, el 1 de mayo, Yoseyomo ha llamado la atención del mercado, con más de 1000 inversores en lista de espera para hacerse con su dispositivo de custodia; el más seguro y sofisticado del mercado a días de hoy. Disponible desde 89 euros en www.yoseyomo.com, Yoseyomo ofrece descuentos de lanzamiento de hasta el 60% por tiempo limitado.

Con su lanzamiento, Yoseyomo marca un hito en la tecnología de seguridad cripto, donde la frase 'Tus claves, tu dinero' no es solo un lema, sino una realidad tangible y segura.

