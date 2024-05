Temas del día de EFE España del martes 14 de mayo de 2024

GOBIERNO CATALUÑA

Barcelona - Los partidos catalanes estudian ya las posibles alianzas postelectorales para formar gobierno en Cataluña con Salvador Illa, ganador, y Carles Puigdemont, segundo, dispuestos a postularse para presidir la Generalitat.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

GOBIERNO SÁNCHEZ

Madrid - Pedro Sánchez reúne por vez primera su Consejo de Ministros tras las elecciones catalanas. No cree el Gobierno que el resultado del 12M ponga en peligro la estabilidad parlamentaria pese a la delicada situación en la que queda ERC, habitual socio del Ejecutivo, y los movimientos que pueda hacer Carles Puigdemont.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

LEY AMNISTÍA

Madrid - El pleno del Senado debate el dictamen de la ley de amnistía, que será vetada y devuelta al Congreso por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, en pleno debate postelectoral en Cataluña y a la espera de que a final de mes la Cámara Baja levante el veto del Senado y apruebe definitivamente la norma.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - Los precios subieron en España un 3,3 % en abril, en tasa interanual, una décima más que en el mes precedente, en tanto que la inflación subyacente -que excluye alimentos frescos y energía- disminuyó cuatro décimas y se situó en el 2,9 %, confirmó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

(Texto)(Foto) (Vídeo)(Audio)(Infografía)

CASO TSUNAMI

Madrid - El juez que investiga el caso Tsunami en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, toma declaración a los dos agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos en los incidentes ocurridos en la plaza de Urquinaona de Barcelona, el 18 de octubre de 2019, en protesta por la sentencia del 'procés'.

(Texto)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código: 21856373, 14544515 y otros)

SOCIEDAD DESIGUALDAD

Madrid - El Informe sobre la Desigualdad en España 2024 de la Fundación Alternativas aborda el debate sobre las políticas necesarias para asegurar que las transiciones demográfica, climática y digital sean sostenibles socialmente y equilibradas territorialmente.

(Texto) (Fototeca)

VIVIENDA BALEARES

Palma de Mallorca - La falta de vivienda asequible en Palma aboca a algunas personas a aceptar abusos como el alquiler por hasta 500 euros mensuales de pequeñas habitaciones insalubres sin luz natural ni ventilación.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 21177815, 21973947 y otros)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Madrid - El Gobierno aprueba su nueva Estrategia de Inteligencia Artificial (IA) en España, que contempla una dotación de 1.500 millones de euros para 2024 y 2025 y cuyo objetivo es reforzar y desarrollar las palancas para seguir posicionando a España en IA de una forma más potente y eficaz.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

RESERVA AGUA

Madrid - El Ministerio para la Transición Ecológica informa del estado de la reserva hídrica después de que en las últimas semanas el agua en los embalses subiera hasta el 66,3 % de su capacidad total y de que en Cataluña esté por encima del 26 % y el sistema Ter Llobregat, que abastece 202 municipios de Barcelona y Gerona, saliese de la fase de emergencia.

(Texto)(Foto)(Infografía)

CENTENARIO CHILLIDA

Hernani (Gipuzkoa) - El Museo Chillida Leku de Hernani acoge la exposición '100 años de Eduardo Chillida con la Colección Telefónica', enmarcada en los actos de conmemoración del centenario del escultor vasco, que será inaugurada por el rey Felipe VI.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

(10:30 horas rueda de prensa) (12:30 horas inauguración de la exposición)

ELLIOT ERWITT

Madrid - Elliot Erwitt es uno de los nombres más representativos de la agencia Magnum, con un trabajo inabarcable que resume la exposición 'Elliott Erwitt. La comedia humana', enmarcada en PHotoESPAÑA 2024 y compuesta por 135 fotografías en tres de los ámbitos en que siempre se ha centrado este artista estadounidense: personas, animales y formas.

(Texto)(Foto)(Vídeo) (Audio)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 3084526 y otros)

FESTIVAL TITIRIMUNDI

Segovia - Un rulo gigante, concebido como una improvisada carretera imaginaria, es todo el atrezo que necesita la compañía francesa Anónima Teatro para la puesta en marcha, junto al acueducto de Segovia, de su alocado espectáculo de calle "Locura escénica", escenario de persecuciones contra un león, un elefante y un cerdo que protagonizan una desesperada huida hacia la libertad.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

FESTIVAL PERELADA

Barcelona - El Festival Perelada presenta la programación de la 38 edición de este ciclo de música clásica y de danza, que se celebrará entre el 19 de julio y el 11 de agosto de 2024.

(Texto)(Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Madrid.- ELECCIONES EUROPEAS.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica las candidaturas proclamadas a las elecciones europeas del 9 de mayo (Texto)

09:00h.- Zaragoza.- ELECCIONES EUROPEAS EXISTE.- Encuentro informativo con el candidato de la coalición Existe, Tomás Guitarte, al Parlamento Europeo. Centro de Prensa. Cinco de Marzo, 9.

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de La Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:45h.- Palma.- COMISIÓN MASCARILLAS.- La comisión parlamentaria que investiga la rama balear del caso Koldo se reúne para organizar sus trabajos. Parlamento de Baleares

10:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso de los Diputados.

10:00h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Sala Mañanós del Senado. (Texto)

10:00h.- Vitoria.- PARLAMENTO VASCO.- Pleno de constitución del Parlamento Vasco con el que arranca la XIII legislatura vasca. Parlamento (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso debate y vota varias proposiciones no de ley sobre el conflicto entre Palestina e Israel, sobre el reconocimiento del Holodomor en Ucrania como genocidio, sobre la situación de periodistas y la prensa en México o el impulso a las negociaciones con el Reino Unido sobre Gibraltar. Congreso de los Diputados (Texto)

11:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne a sus barones en el Comité Ejecutivo Nacional tras quintuplicar escaños en Cataluña y en la antesala de las elecciones europeas del 9 de junio. C/Génova, 13 (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- El portavoz de los comunes, Joan Mena, ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Sede de Catalunya en Comú. C/ Marina, 131. (Texto)

12:00h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- Sesión plenaria en el Senado, que comienza con el debate del dictamen sobre la ley de amnistía, el cual incluye una propuesta de veto aprobada en comisión. Hemiciclo del Senado. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- CONGRESO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. Congreso de los Diputados. (Texto)(Foto)

13:00h.- Madrid.- ESPAÑA PORTUGAL.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo de Portugal, Paulo Rangel. Tras la reunión (15:00h), comparecen en rueda de prensa. Palacio de Viana. C/ Duque de Rivas, 1. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

12:30h.l.- Las Palmas de Gran Canaria.- ELECCIONES EUROPEAS VOX.- Los candidatos de Vox al Parlamento Europeo Jorge Buxadé y Juan Carlos Girauta realizan un acto de campaña en el centro de acogida Canarias 50 (c/ Harimaguada, 5). A las 17:30, atienden a los medios en el restaurante Hermanos Rogelio (c/ Valencia, 4) y a las 21:00h acto electoral en el Hotel Santa Catalina. (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- SENADO CONTROL.- Sesión de control al Gobierno en el Senado. Hemiciclo del Senado. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- OPERACIÓN CATALUÑA.- El portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, pregunta al Gobierno en la sesión de control acerca de las medidas que adoptará tras conocerse la confirmación documental de que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy tenía conocimiento de la Operación Cataluña. (Hora pendiente del orden de contestación a las preguntas). Hemiciclo del Senado. (Texto)

16:00h.- Madrid.- SENADO CONTROL.- El PP interpela al Gobierno en el Senado sobre el uso del avión presidencial Falcon. (El debate de esta interpelación comenzará cuando termine la contestación a las preguntas orales, aproximadamente a las 18:30 o 19:00 horas). Hemiciclo del Senado. (Texto)

16:00h.- Madrid.- ESPAÑA CABO VERDE.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mantiene una reunión con el ministro de las Comunidades de Cabo Verde, Jorge Pedro Mauricio dos Santos, en la sede del Ministerio.

16:00h.- Madrid.- ALTOS CARGOS.- El senador del PP Alejo Miranda de Larra pregunta al Gobierno sobre su política de nombramiento de altos cargos. Hemiciclo del Senado. (Texto)

17:00h.- Palma.- COMISIÓN MASCARILLAS.- El exdirector del Servicio de Salud de Baleares Manuel Palomino comparece ante la comisión del Parlament que investiga la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. Parlament. (Texto)(Foto)

17:30h.- Madrid.- ORIENTE MEDIO.- La ministra Juventud e Infancia, Sira Rego, y representantes palestinos, como el embajador de Palestina en España Husni Abdel, participan en la Jornada Internacional, Justicia, Paz y Reparación contra el "Genocidio y el colonialismo en el Estado de Palestina". Congreso de los Diputados. (Texto)

19:30h.- València.- ELECCIONES EUROPEAS.- Acto de precampaña de Compromís para las elecciones europeas con el candidato Vicent Marzà. Sede de Compromís, plaza del Pilar, 1.

ECONOMÍA

8:00h.- Madrid.- VODAFONE ESPAÑA RESULTADOS.- Vodafone presenta resultados anuales de 2024 (el año fiscal de Vodafone va de abril a marzo), previsiblemente los últimos que incluyen los de España como consecuencia de la compra de esta filial por parte del fondo Zegona.

08:00h.- Barcelona.- EMPRESAS GRIFOLS.- La multinacional de hemoderivados Grifols hace públicos sus resultados del primer trimestre de 2024 (Texto)

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA INFLACIÓN.- El INE publica el índice de precios de consumo (IPC) del mes anterior (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Infografía)

10:00h.- Madrid.- SIMA 2024.- Rueda de prensa para presentar la nueva edición del salón inmobiliario de Madrid, SIMA 2024. Hotel Hospes Alcalá.

10:00h.- Madrid.- CASO RATO.- Prosigue en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato Audiencia Provincial, c/ Santiago de Compostela 96.

10:00h.- Madrid.- UE FINANCIACIÓN.- El Banco de España publica las peticiones de financiación de la banca española y europea al Banco Central Europeo (BCE) al cierre del mes de abril. (Texto)

10:00h.- València.- ECONOMÍA FERIAS.- Celebración del 60 aniversario de la Asociación de Ferias Españolas (AFE). Feria Valencia (Texto)

12:00h.- Madrid.- AHORRO FAMILIAS.- El Banco de España publica la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) correspondiente al año 2022.(Texto)

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA PORTUGAL.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, Interviene en el diálogo 'El futuro del turismo en las ciudades portuguesas y españolas', organizado por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) de Foment del Treball. All In One, de CaixaBank, en Madrid.

12:30h.- Madrid.- SECTOR CÁRNICO.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas preside la firma del convenio de promoción exterior de los productos cárnicos con las interprofesionales Interovic, Interporc y Provacuno, en la sede del Ministerio.

13:00h.- Madrid.-VIVIENDA MURCIA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, en la sede del Ministerio.

16:00h.- Barcelona.- CIRCULO ECONOMÍA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, mantiene una reunión con el presidente del Cercle d´ Economía, Jaume Guardiola, en Barcelona.

16:30h.- Madrid.- RIESGOS LABORALES.- La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene una reunión con representantes de CC.OO. y de UGT para abordar la prevención de riesgos laborales de las empleadas de hogar, en la sede del Ministerio.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- POLICÍA NACIONAL.- La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid toma declaración como investigada a la actual jefa superior de Policía de Extremadura por un presunto delito de falsedad documental relacionado con unas oposiciones de ingreso en el Cuerpo celebradas en 2018, cuando la comisaria era la responsable del área de Procesos Selectivos. Juzgados de Plaza de Castilla

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO EXPLOSIVOS.- La Audiencia Nacional continúa juzgando a Pompeyo González, el jubilado de 74 años detenido en Burgos por el envío en 2022 de seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, entre otros. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO TUENTI.- La Audiencia de Madrid inicia el juicio a los cuatro acusados de retener durante horas en su casa, agredir y robar al fundador de Tuenti, Zaryn Dentzel, para los que la Fiscalía pide 20 años de cárcel al considerar acreditado que planearon y ejecutaron esa detención ilegal para conseguir 25 millones en bitcoins. Audiencia Provincial

10:00h.- Madrid.- CASO TSUNAMI.- El juez del caso Tsunami toma declaración a los dos policías nacionales que resultaron heridos en los incidentes ocurridos en la plaza de Urquinaona de Barcelona, el 18 de octubre de 2019, en las protestas por la sentencia del 'procés'. C/García Gutiérrez s/n (Texto)

10.00h.- Barcelona.- LIBRERÍA EUROPA.- La Audiencia de Barcelona juzga a partir de este martes al neonazi Pedro Varela, histórico referente de la extrema derecha española, acusado de divulgar ideas supremacistas y genocidas a través de la librería "Europa" de Barcelona, cuyo cierre definitivo pide la Fiscalía. Sección sexta. (Texto)(Foto)(Vídeo)

10:00h.- València.- CASO ERIAL.- Decimoquinta sesión del juicio del caso Erial, en la que comparecen testigos solicitados por las defensas de José Luis Olivas, Eduardo Zaplana, Francisco Grau; y Mitsouko Florida. Ciudad de la Justicia (Texto)

10:00h.- Ciudad Real.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzga a un joven de 25 años que raptó a su expareja y la llevó a Puertollano, donde la tuvo retenida cuatro días en una vivienda, mientras la agredía, y para quien el fiscal pide siete años de prisión. Audiencia Provincial. Sección Segunda.

10:00h.- Valladolid.- JUICIO ASESINATO.- Los dos acusados por el asesinato de un hombre de un tiro en el pecho declaran en el juicio con jurado popular, constituido el pasado viernes, tras la exposición de las alegaciones previas de las partes. Audiencia Provincial de Valladolid. (Texto) (Foto)

10:00h.- Bilbao.- ROBO BEBÉ.- Juicio a la mujer que presuntamente raptó a un recién nacido del área de maternidad del Hospital de Basurto en Bilbao el 19 de octubre de 2022. Palacio Justicia. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

11:00h.- Vitoria.- GUARDIA CIVIL.- Acto conmemorativo del 180 aniversario de la fundación de la Guardia Civil con la presencia del General de Brigada Jefe de la Zona del País Vasco, Jose Antonio Mingorance; la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxrebarria, y la Fiscal Superior de Justicia del País Vasco, Carmen Adán. Comandancia de la Guardia Civil. C/Sansomendi, 4.

12:00h.- Ronda (Málaga).- POLICÍA NACIONAL.- La Policía Nacional presenta en Ronda (Málaga) el Proyecto Comisarías Europeas, con el fin de atender en zonas de especial interés turístico, o con ocasión de eventos socioculturales de relevancia, al turista desplazado en su propio idioma. Plaza de España

SOCIEDAD

09:00h.- Oviedo - VIOLENCIA SEXUAL.- La consejera asturiana de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, responde en el pleno de la Junta General del Principado a dos preguntas sobre la trama de explotación sexual de menores tuteladas. (Texto) (Foto)

09:30h.- Madrid.- ELECCIONES EUROPEAS.- La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) reúne en los ‘Desayunos POP Políticos’ a candidatos a las elecciones europeas así como representantes de asociaciones de pacientes para compartir visiones y explorar soluciones conjuntas para fortalecer el sistema sanitario. BeBartlet. Gran Vía, 62. (Texto)

10:30h.- Madrid.- SOCIEDAD DESIGUALDAD.- Presentación del sexto Informe sobre la Desigualdad en España (2024) de la Fundación Alternativas, que analiza el efecto de la transición demográfica, climática y digital en la pobreza. Consejo Económico y Social (CES). C/Huertas, 73. (Texto)

10:30h.- Madrid.- FISCALÍA DISCAPACIDAD.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, preside el acto de presentación de 'Fiscalía Accesible', una sección de la web fiscal.es destinada a la personas con discapacidad, con la intervención de la fiscal de Sala coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra. Fiscalía General del Estado. C/ Fortuny, 4 (Texto)

11:00h.- Madrid.- SALUD MIELOMA.- La compañía biotecnológica Oncopeptides, recién llegada a España, organiza un encuentro para presentar un nuevo fármaco para el mieloma múltiple triple refractario. Calle Adela Baloboa, 3 (Texto)

11:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CIENCIAS SOCIALES.- El jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024 inicia las deliberaciones de un galardón que se fallará este miércoles en Oviedo. Hotel Barceló. C/ Cervantes. (Texto) (Foto)

11:00h.- València.- PREMIOS JAUME I.- La Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I presenta las novedades de la 36ª edición de los galardones. Centre Cultural La Nau, c/ Universitat, 2 (Texto)

11:30h.- Oviedo.- CRUZ ROJA.- La reina preside el acto conmemorativo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Asiste la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Auditorio-Palacio de Congresos Príncipe Felipe. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

12:00h.- Madrid.- ENFERMEDAD LUPUS.- La presidenta de la Federación Española de Lupus, Silvia Pérez, inaugura la exposición fotográfica "El lupus se revela. Rebélate ante el lupus". Congreso de los Diputados.

16:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Constitución en el Congreso de la subcomisión encargada de renovar el pacto de Estado contra la violencia de género. Congreso de los Diputados

16:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- El PP pregunta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado sobre el incremento de la violencia vicaria y sobre las consecuencias de la llamada ley del solo sí es sí. Senado (Texto)

16:00h.- Madrid.- LEY TRANS.- El PP pregunta en el pleno del Senado al Gobierno cómo va a perseguir el fraude en la aplicación de la ley trans y Más Madrid le pregunta si va a reconocer el género no binario. Senado (Texto)

16:30h.- Madrid.- DESARROLLO SOSTENIBLE.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy preside el pleno del Consejo de Desarrollo Sostenible, en la sede del Ministerio.

17:45h.- Almonte (Huelva).- PARQUE DOÑANA.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visita la Infraestructura Científico y Técnica Singular (ICTS) de la Reserva Biológica de Doñana Reserva Biológica de Doñana. Carretera de El Rocío–Matalascañas (A-483) km 40. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

19:00h.- Madrid.- SOCIEDAD EXPOSICIÓN.- La ministra de Sanidad, Mónica García, acude a la Exposición y Diálogo Gente que vibra, de la Fundación inteRed. Impact Hub. C/Gobernador, 26.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- ELLIOT ERWITT.- La Fundación Canal presenta la exposición 'Elliott Erwitt. La comedia humana', dentro de la programación de PHotoESPAÑA. C/ Mateo Inurria, 2. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

10:15h.- Barcelona.- NOVELA NEGRA.- El escritor islandés Ragnar Jónasson habla de su nueva novela, 'La isla', segunda entrega de la trilogía de novela negra protagonizada por la sagaz inspectora Hulda. Casa Llibre. (Texto) (Foto)

10:30h.- Hernani (Gipuzkoa).- CENTENARIO CHILLIDA.- Rueda de prensa de presentación de la exposición '100 años de Eduardo Chillida con la Colección Telefónica'. A las 12:30 horas, Felipe VI, acompañado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, inaugura esta muestra que reúne una selección de piezas del escultor que forman parte del patrimonio de la empresa española de telecomunicaciones. Chillida Leku. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.l.- Las Palmas de Gran Canaria.- LITERATURA GALDÓS.- La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, y la directora de la Casa Museo de Benito Pérez Galdós, María Victoria Galván, presentan la exposición temporal 'Lo privado, público. Últimas adquisiciones y donaciones. 2019-2023', compuesta por 65 piezas relacionadas con el escritor que se incorporan a su colección. c/ Cano, 6.

11:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CIENCIAS SOCIALES.- El jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024 inicia las deliberaciones de un galardón que se falla este miércoles. Hotel Barceló. (Texto) (Foto)

11:00h.- Sevilla.- CIRCO ESPECTÁCULOS.- Presentación del espectáculo 'Alegría-Bajo una nueva luz', de Cirque du Soleil. Odeón Imperdible. CC Plaza de Armas. Plaza de la Legión, s/n.

11:00h.- Barcelona.- PAU CASALS.- Presentación de los actos de la Diada Pau Casals 2024. Palau de la Música Catalana. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- BERTO ROMERO.- Presentación del programa 'El consultorio de Berto', que protagoniza Berto Romero y que se estrena el día 20 en Movistar Plus+. Teatre Gaudí. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El director del Centro Dramático Nacional (CDN), Alfredo Sanzol, presenta la obra 'Los gatos mueren como las personas', de Dan Jemmett y dirigida por Brenda Escobedo. Teatro Valle-Inclán. (Texto)

12:00h.- Bilbao.- ÓPERA ABAO.- Presentación de la ópera 'La Bohème', de Giacomo Puccini, que clausura la 72 temporada de la ABAO. Fundación BBVA. Plaza de San Nicolás, 4. (Texto) (Foto)

12:30h.- Barcelona.- FESTIVAL PERELADA.- El Festival Perelada presenta la programación de la 38 edición de este ciclo de música clásica y de danza, que se celebrará entre el 19 de julio y el 11 de agosto. Reial Cercle Artístic. (Texto) (Foto)

14:30h.- Barcelona.- GARCÍA MÁRQUEZ.- Casa Amèrica Catalunya conmemora el décimo aniversario de la muerte de Gabriel García Márquez con una lectura ininterrumpida de ‘La hojarasca’, su primera novela. El acto se prolongará hasta las 19:00 horas. Biblioteca Gabriel García Márquez. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

16:30h.- San Sebastián.- ELLIOT ERWITT.- Presentación de la exposición 'Before I croack', de la fotógrafa Adriana López Sanfeliu, un diario íntimo y cotidiano de los años compartidos con el fotógrafo de la agencia Magnun Eliott Erwitt. Photogune. c/ Miguel Imaz, 6. (Texto)(Foto)

19:00h.- Madrid.- TOROS SAN ISIDRO.- Primera novillada con picadores de la Feria de San Isidro, con novillos de la ganadería de Montealto para los novilleros Diego Bastos, Nek Romero y Samuel Navalón. Plaza de toros de Las Ventas. (Texto) (Foto)

19:30h.- Sevilla.- LITERATURA ENSAYOS.- El Centro Andaluz de las Letras organiza un encuentro con la escritora Irene Vallejo en torno a la adaptación gráfica de ‘El infinito en un junco’ (Editorial Debate), ganador del Premio Nacional de Ensayo 2020. Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena.

19:30h.- Barcelona.- ARTE EXPOSICIÓN.- Inauguración de la exposición internacional de arte "INTERSECCIÓN", que cuenta con obras de destacados artistas argentinos e internacionales, cuyas obras abarcan una amplia gama de estilos y técnicas. Galería D'Art Mar. (Texto)

EFE

ra/ros/lml

Redacción EFE Nacional (34)91 346 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 346 72 45