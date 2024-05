Puente pone el foco en el papel de los Mossos en el robo de Rodalies y descarga de responsabilidad a ADIF y Renfe

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha asegurado este martes que la competencia de velar porque no se produzcan robos como el que provocó una avería generalizada en el servicio de Rodalies el pasado domingo corresponde a Mossos d'Esquadra, a la vez que ha señalado que ADIF y Renfe "no tienen ninguna responsabilidad de los actos vandálicos que se producen con excesiva frecuencia en Cataluña". "La competencia en materia de seguridad ya la tiene transferida la Generalitat de Cataluña. Y es a los Mossos d'Esquadra a quien les corresponde velar porque no sucedan hechos como los que acontecieron en la madrugada del domingo. Cosa que lamentablemente no hicieron", ha dicho Puente al ser preguntado en el Senado por el portavoz de Junts, Josep Lluis Cleries. Eso sí, a renglón seguido ha asegurado que no busca "culpables ni responsables" porque, según ha dicho, "los culpables son las personas que han atentado contra bienes públicos y contra la ciudadanía de Cataluña". ((((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))))