PP replica por carta a PSOE que Page no ha tenido "gallardía" para presentar Pacto del Agua ante Sánchez o Ferraz

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha recordado al secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, que su formación ya suscribió el Pacto del Agua, al tiempo que ha arremetido contra el presidente regional, Emiliano García-Page por no tener la "gallardía" de presentar este documento "ante Pedro Sánchez o Ferraz". Agudo ha dado la replica a Gutiérrez a través del género epistolar, después de que este lunes el número 'dos' de PSOE le enviase una carta en la que pedía al presidente regional del PP, Paco Núñez, firmar un compromiso "en defensa de los derechos del agua de Castilla-La Mancha" para solicitar "un plan creíble y cumplible para la derogación del trasvase Tajo-Segura para otros usos distintos al de abastecimiento humano, y en particular para el regadío". Para refrescarle "la memoria", ante lo que considera una "amnesia temporal", en su misiva, que recoge Europa Press, Agudo recuerda a Gutiérrez la firma, el 10 de diciembre de 2020 del Pacto Regional por el Agua, que suscribieron más de 50 entidades implicados en la política hídrica de Castilla-La Mancha, "y con el que se estableció una posición común con la que la región pueda acudir a cualquier debate que se ponga sobre la mesa en el ámbito del agua". "Pedirnos que volvamos a firmar un documento que previamente está firmado, no tiene ni pies ni cabeza", le reprocha Agudo, que recuerda al secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha que Paco Núñez presentó el Pacto Regional por el Agua al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura de la Interparlamentaria Nacional del PP que se celebró en la ciudad de Toledo el 18 de septiembre de 2022. "Ni Page, ni tú, ni ningún otro socialista de la región se ha encargado de llevar este pacto, este documento a La Moncloa o a Ferraz para que lo tenga Pedro Sánchez. Si nuestro presidente es incapaz, o no tiene la suficiente gallardía, para defender la posición común de su tierra en materia de agua, creo que no merece representar ni un segundo más a los castellanomanchegos", considera. Tras atribuir a Núñez tanto la resolución de las Cortes regionales del pasado 25 de abril, en la que se llegó PP y PSOE llegaron a un acuerdo a la hora de presentar alegaciones a las normas reguladoras del trasvase, como el Pacto Regional por el Agua, ha lamentando la actitud del PSOE de Castilla-La Mancha, que "es la misma que en el resto de España y no es otra que negar, ignorar y despreciar los acuerdos y los consensos existentes para imponer y forzar sus posiciones". "Hace ya 40 años que habláis de lo mismo, 40 años en los que tu partido ha asumido las labores de gobierno, excepto cuatro años, y Castilla-La Mancha tiene los mismos problemas. No sé si es cuestión de incompetencia, o simplemente es estrategia electoral, lo que está claro es que no habéis sido capaces de encontrar solución al problema del agua y solo generáis bulos y titulares para tratar de confundir". "Sin más me despido pidiéndote que reconsideres la actitud de imposición y sectarismo y pidas a tu jefe, a Page, que coja el Pacto Regional por el Agua y lo lleve a Sánchez para defender de una vez, y a nivel nacional, la posición común con la que contamos en Castilla-La Mancha en materia de agua", ha reclamado Agudo, que ha termina pidiendo a los socialistas que "abandonen el frentismo y se sumen al resto de entidades implicadas en la política hídrica". "Este asunto precisa de algo más que un sainete y un intercambio de cartas", concluye la dirigente 'popular'.