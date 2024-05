PP critica que la Mesa del Parlamento Vasco "no refleja la pluralidad de la sociedad vasca"

La portavoz parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha lamentado que este "no es un buen inicio de legislatura" porque la Mesa de la Cámara vasca "no refleja la pluralidad de la sociedad vasca, ni la composición misma del Parlamento", y ha rechazado que la presidenta Bakartxo Tejeria (PNV) haya incluido en el discurso inaugural de la XIII legislatura "el ideario nacionalista, al hablar del nuevo estatus". Garrido ha comparecido ante los medios de comunicación tras finalizar el pleno de constitución de la XIII legislatura de la Cámara vasca, en la que se ha elegido a los miembros de la Mesa integrada por PNV, EH Bildu y PSE. Para el PP, la nueva Mesa del Parlamento Vasco "no refleja a la totalidad de la sociedad vasca" y cree que se trata de "una Mesa parcial, que no es representativa de lo que han votado los ciudadanos vascos, ni de la representación que tienen los distintos partidos". Además, ha denunciado que la pasada legislatura, el grupo de Elkarrekin Podemos "con menos votos y un escaño menos" que el PP en la actualidad, obtuvo representación en la Mesa. "Creemos claramente que no ha habido voluntad de acuerdo y que el PNV y el PSE, no han hecho los esfuerzos necesarios para que esta Mesa sea más plural", ha reiterado. Garrido cree que "no es un buen inicio de legislatura" porque "no se refleja la pluralidad de la sociedad vasca, ni la composición misma del Parlamento" y ha insistido en que el PP tiene "más votos y representación que la legislatura pasada". Respecto a la intervención de la presidenta, Bakartxo Tejeria (PNV), ha criticado que haya "traído a colación el ideario nacionalista, al hablar del nuevo estatus en el discurso inaugural de la XIII legislatura del Parlamento Vasco", cuando considera que "los llamamientos tenían que haber sido en otro sentido". "No es un buen comienzo en relación a que se ha constituido una Mesa parcial y también consideramos que la propia presidenta ha sido también parcial", ha reiterado. PORTAVOZ PARLAMENTARIA Preguntada sobre si va a ser la portavoz del grupo parlamentario, ha recordado que así lo ha anunciado el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y ha agradecido la "confianza" depositada en ella, un "reto" que acepta "con mucha responsabilidad, ilusión, trabajo" y se ha comprometido a hacer una "oposición constructiva". También ha puesto en valor que cuenta con un equipo "muy sólido de personas con experiencia, con trayectoria", que van a llevar a la Cámara vasca "la voz de los ciudadanos que les han votado" y se ha comprometido a "hacerse eco de todos los problemas que están encima de la mesa y que el PP cree que no se les ha dado solución". "Aquellos que nos han prometido muchas cosas que no hicieron, veremos ahora qué están dispuestos a hacer para solucionar los verdaderos problemas que tiene la ciudadanía vasca en ámbitos en los que antes no había problemas, como es la sanidad, la educación, el empleo, la vivienda, la seguridad y tantos otros", ha reiterado antes de señalar que esas son "las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos vascos en un momento en que la sociedad vasca es la menos nacionalista de la historia".