Podemos exige a Sánchez que someta a votación en el Congreso el aumento de ayuda militar que prepara con Zelenski

Podemos ha exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que someta a votación en el Congreso el acuerdo que parece estar preparando con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, por el que España incrementaría aún más su apoyo militar a ese país y, según esta formación, apostaría "por la vía de la guerra". "El Congreso no es un club de debate", ha recalcado en rueda de prensa el portavoz parlamentario del partido morado, Javier Sánchez Serna, quien ha dejado claro que a ellos no les basta con que el presidente explique ante el Pleno lo que acuerde con Zelenski y que el resto de grupos se limite a dar su opinión. Tras mostrar su "preocupación" por lo que pueda surgir de la visita que Zelenski realizará a España este viernes, el dirigente de Podemos ha insistido en que "el mejor favor que se puede hacer al pueblo de Ucrania es buscar la vía de la paz y salidas diplomáticas" ante la invasión rusa. "Sin embargo, parece que el PSOE, siguiendo las indicaciones de una Administración Biden en horas bajas, sigue apostando por la escalada militar", ha denunciado. A renglón seguido ha recriminado al presidente que no aumente el gasto social ni construya las 20.000 viviendas públicas pero no "escatime ningún dinero cuando se trata de elevar el gasto en en armamento". "Yo comprendo el miedo del Gobierno del PSOE porque para sacar adelante esas propuestas tendría que pactar con el PP y Vox, pero eso no es excusa para que se le hurte la voz a este Congreso de los Diputados", ha concluido.