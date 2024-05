Núñez (PP) achaca el trasvase de votos de ERC al PSC a que Sánchez "es quien más está ayudando al independentismo"

El presidente del PP en Castilla-La Macha, Paco Núñez, ha achacado este martes el triunfo del PSC en Cataluña a un trasvase de votos procedentes de ERC que se debe a que "muchos catalanes" han interpretado que "quien más está ayudando al independentismo" es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Creo que ha habido un trasvase claro de votos de ERC al PSC porque muchos catalanes han interpretado que quien más está ayudando al independentismo es precisamente Pedro Sánchez", ha explicado Núñez en declaraciones a los medios de comunicación antes del Comité Ejecutivo Central del PP, que se ha celebrado en la sede nacional 'popular' de la calle Génova, en Madrid. Por el contrario, según ha dicho, el PP representa una "fuerza moderada, de consenso y constitucionalista" que ha conseguido multiplicar por cinco sus escaños en el Parlament de Cataluña, mientras que el PSC debería, según Núñez, "apartar esa alianza con el independentismo" y "empezar a pensar en el conjunto de los españoles". De esta forma, el líder de los 'populares' castellanomanchegos ha negado el "relato" del Partido Socialista apuntando a que "no se acerca a la realidad" y que lo único certero es "el trasvase de votos de ERC al PSC". Además, Fernández ha asegurado que el partido liderado por Santiago Abascal "no ha crecido" en Cataluña y que "ya ha llegado a un estancamiento electoral". Mientras tanto, según ha recordado, el PP "crece y mejora los resultados" en cada elección desde que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, "ha asumido las riendas del partido". Respecto a un posible apoyo de los 'populares' en Cataluña a una probable investidura del líder del PSC, Salvador Illa, Núñez ha declarado que "el PP tiene que estar en su sitio" y que los socialistas no pueden "exigir algo que ellos no hacen nunca por el resto".