Mañueco augura una "gran proyección de futuro" a CyL basada en el emprendimiento, la innovación y la investigación

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha augurado la "gran proyección de futuro" de la comunidad autónoma, que pivota a su juicio en el emprendimiento, la innovación y la investigación. Así lo ha hecho el líder autonómico durante la inauguración del curso "Cuarenta años de autonomía en Castilla y León", organizado por la UNED de Zamora. Allí, Mañueco ha asegurado que la región, "en el marco del estatuto de autonomía y al amparo de la Constitución Española, ha fortalecido su identidad y ha impulsado la etapa de mayor progreso económico, social y político" de su historia. Durante su intervención, el presidente de la Junta ha señalado que la identidad de Castilla y León se define por ser, en primer lugar, "una Comunidad histórica y cultural, que tiene un protagonismo esencial no solo en España, sino también en Europa y en el resto del mundo; y a los que ha aportado su lengua, cultura, las Universidades, la organización local o, incluso, el parlamentarismo moderno que nació en el Reino de León y que hoy es reconocido internacionalmente", ha citado como logros fundamentales. El presidente de la Junta ha subrayado que, en estos años, la región "ha logrado demostrar que la principal razón de ser del Estado de las Autonomías es servir a la sociedad, un reto que se ha conseguido a través de un autonomismo útil, inclusivo, solidario y constitucional, que proporciona servicios públicos de gran calidad para mejorar la calidad de vida de las personas". Entre los hitos presentes de la comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco ha hecho hincapié en los buenos datos del informe PISA, que sitúan a Castilla y León a la cabeza nacional en competencias de Literatura, Matemáticas y Ciencias. Además, ha ahondado en que "según diferentes estudios independientes, Castilla y León es líder en España en la prestación de Dependencia y en Educación, y cuenta con uno de los mejores sistemas sanitarios de todo el país". Así, ha profundizado el presidente, "la Comunidad ha registrado 37 meses seguidos de aumento interanual en la afiliación a la Seguridad Social, 38 meses en la provincia de Zamora, y trabajan hoy en día en la Comunidad el doble de mujeres que en 1983. Además, es líder en automoción y referente en logística, industria química, farmacéutica, ciberseguridad, aeronáutica o supercomputación; también en riqueza forestal o energías renovables; la industria agroalimentaria de Castilla y León se sitúa en el tercer puesto nacional; y cuenta con el mayor patrimonio cultural y natural de España, que permite obtener los mejores datos de turismo de interior". UNA SOCIEDAD MADURA Castilla y León, en los últimos 41 años y "bajo el amparo de su Estatuto de Autonomía y de la Constitución Española, ha fortalecido su identidad e impulsado su etapa de mayor progreso económico, social y político gracias a una situación de certidumbre consolidada. De esta manera, se ha forjado una sociedad más madura, desarrollada y solidaria". En este punto, Alfonso Fernández Mañueco ha alabado la "madurez política" de los ciudadanos de la comunidad y ha asegurado no compartir las palabras de quienes consideran que "no hay sentimiento de comunidad" en Castilla y León. Así, el presidente de la Junta ha comparado los datos de participación en las elecciones catalanas de ayer con los registrados en las últimas autonómicas de la comunidad, que superaron a los comicios catalanes en más de dos puntos.