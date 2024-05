Juanma Moreno afirma que Sanz le ha trasladado que no hay "ningún acuerdo político" con Vox y que seguirá "en minoría"

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado que el alcalde de Sevilla, el 'popular' José Luis Sanz, le ha trasladado, en una conversación que mantuvieron ayer, que no hay "ningún acuerdo político" con Vox en el ayuntamiento de la capital y que su intención es seguir gobernando "en minoría", puesto que el Partido Popular no cuenta con mayoría absoluta. En declaraciones a los medios de comunicación en Madrid este martes, con motivo de su asistencia al Comité Ejecutivo Nacional del PP, Juanma Moreno ha añadido que el alcalde le ha transmitido también que, en relación con el presupuesto municipal, ha conversado con todos los grupos del ayuntamiento. "Una cosa es una conversación puntual sobre un presupuesto y otra cosa un acuerdo político", ha indicado Moreno, quien ha instado a Vox a que "enseñe" el supuesto acuerdo del que habla. "A mí no me consta que haya ningún tipo de acuerdo político. Por supuesto, por escrito no hay ninguno, si no, que lo enseñé, y verbal, tampoco lo hay", ha recalcado. Ha agregado que la intención del alcalde es "seguir trabajando en minoría", y ha indicado que se echa en "falta" un PSOE que ayude a "desbloquear" la situación presupuestaria del ayuntamiento. "Tanto habla de que estamos en manos de Vox, pero no es capaz de desbloquear la situación, en este caso presupuestaria, que tiene el Ayuntamiento de Sevilla", ha dicho. Por ello, el presidente del PP andaluz ha apelado "al sentido de la responsabilidad del PSOE".