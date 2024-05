Juan Carlos I aterriza en Santiago para participar en las regatas del fin de semana de Sanxenxo

El rey emérito Juan Carlos I ha aterrizado este martes en Santiago de Compostela para participar durante este fin de semana en las regatas que se disputan en la localidad pontevedresa de Sanxenxo. Procedente de Vitoria, como en algunas de sus visitas anteriores, el ex monarca ha aterrizado en el aeropuerto de Lavacolla alrededor de las 19.45 horas. Esta vez no ha viajado a Peinador, como es habitual, ya que el aeródromo permanece cerrado por las obras de mejora de la pista. Horas antes, este lunes, era la Reina Sofía la que visitaba Galicia, concretamente Lugo, adonde viajó para conocer el funcionamiento del Banco de Alimentos de Lugo. La visita del padre de Felipe VI se produce casi un mes después de su último viaje a tierras gallegas, la tercera visita en lo que va de año. El 'Bribón' ya está inscrito en la competición y entre su tripulación, además de Juan Carlos I, figuran Pedro Campos, Eduardo Marín Lasheras, Alejandro Abascal y Roi Álvarez, entre otros. Con todo, su última visita fue muy diferente a las anteriores. A pesar de la buena meteorología y de que la tripulación del 'Bribón' participó en la regata, Juan Carlos I no salió ningún día a navegar.