IU insta al PSC y ERC a apostar por la oportunidad de un gobierno de izquierdas, donde los comunes son decisivos

IU ha pedido al PSC y ERC para que apuesten por la "oportunidad histórica" para iniciar una nueva etapa en Cataluña y "garantizar" un ejecutivo autonómico progresista, donde los 'comunes' son decisivos para articular esa mayoría absoluta. También ha recriminado que el líder de Junts, Carles Puigdemont, parece que no va a cumplir su promesa de abandonar la política ante su intento de ir a la investidura, en contraposición con la actitud del presidente catalán en funciones Pere Aragonés (ERC) que ya ha anunciado que no recogerá su acta de diputado. En un comunicado, IU y su federación catalana (EUCat) han demandado a las formaciones progresistas el "máximo de esfuerzos" para lograr un gobierno netamente progresista, como ya pasó en las pasadas elecciones del 23J. AVAL A LA LEY DE AMNISTÍA Además, han resaltado que la apuesta del Gobierno central por la "convivencia" mediante la Ley de Amnistía se ha demostrado acertada y han refutado a las derechas, que propugnaban que iba a traer una "especie de apocalipsis" y la "ruptura de España". Sin embargo, IU destaca que una inmensa mayoría de electores apoyaron con su voto a opciones que de una forma u otra apoyaban la citada normativa. Por tanto, demanda valentía al Ejecutivo estatal para ser "valiente" de cara al futuro. Por otro lado, ha alertado de que una de las conclusiones de las elecciones es la "derechización de la sociedad catalana" que alcanza incluso al bloque "independentista", en alusión a la entrada en el Parlamento autonómico de Aliança Catalana. Ante ello, ha evidenciado su sospecha del 'gen convergente' que, de la mano de Junts, ha resucitado para redirigir la "propuesta independentista hacia posiciones elitistas más tradicionales". HAY QUE FRENAR LA "DERECHIZACIÓN" DE LA SOCIEDAD CATALANA Por tanto, ante este contexto, IU desgrana que la tarea ahora es forjar un ejecutivo progresista y federalista en Cataluña para frenar esa "derechización", que enlaza con la dinámica europea e internacional, propiciar avances sociales. "Hay que demostrar en la práctica que votar es útil y que la democracia sirve para que nuestras condiciones de vida mejoren. La sociedad, en todas las partes del Estado, sufre una especie de 'cansancio democrático' y de lo que se trata es de traducir esa fatiga en avances; esta es la única manera de que la situación no se enquiste y acabe en posiciones reaccionarias", apostilla.