Gobierno Ceuta, "atento" al estatuto fiscal que pide Andalucía para el Campo de Gibraltar por si resta "competitividad"

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez (PP), ha asegurado este martes que la Ciudad Autónoma estará "atenta" al estatuto fiscal que la Junta de Andalucía ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez para el Campo de Gibraltar por si perjudicase la "competitividad" que en términos económicos y tributarios da a la localidad española norteafricana el régimen singular con que cuenta desde el siglo XIX. "Nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) especial es una de nuestras principales ventajas y ya cuenta con el beneplácito tanto del Gobierno de España como de Europa y no por petición expresa, sino por condicionantes como la extrapeninsularidad", ha recordado Ramírez en declaraciones a los medios tras la reunión semanal ordinaria del Consejo de Gobierno que preside Juan Vivas. A preguntas de los periodistas sobre la petición que el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha trasladado al ministro de Exteriores para dar "un estatuto fiscal propio" al Campo de Gibraltar que contribuya a "impulsar económica y socialmente" el entorno del Peñón, el también consejero de Fomento del Ejecutivo ceutí ha apuntado que "no conocemos las medidas que incluiría, pero estaremos atentos por cuestiones de competitividad". "No tiene por qué suponer una competencia, pero habrá que ver qué medidas contempla y a qué aspectos afectaría para, a partir de ahí, estar atentos, a la expectativa", ha añadido Ramírez. El Gobierno de Ceuta lleva meses reclamando al central que derogue el cambio del sistema de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social que entró en vigor en septiembre, un "sablazo" para la economía local según la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, y los agentes sociales. La ciudad autónoma presume de tener "la mejor fiscalidad de Europa en el norte de África" y de haber conseguido con ella generar alrededor de 800 puestos de trabajo directos durante los últimos años gracias a la radicación de empresas tecnológicas, sobre todo dedicadas al juego en línea. Esas compañías pagan en Ceuta, donde no se aplica IVA, el 10% de su beneficio neto, la mitad que en el resto de España, y los tributos están bonificados en términos generales un 50%, un 60% en el caso del IRPF y un 75% en el de Patrimonio.