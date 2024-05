Gobe Studio defiende que digitalización debe ayudar a transformar la atención al ciudadano

Madrid, 14 may (EFECOM).- Los avances tecnológicos y la digitalización han de ayudar a las Administraciones Públicas a transformar su forma de atender a la ciudadanía, según Idoia Ortiz de Artiñano, cofundadora y consejera delegada de Gobe Studio, una firma que se dedica a facilitar el acceso de las startups (emergentes) a la contratación pública.

"Así como periódicos, radios o la banca han tenido que digitalizar y cambiar su modelo de negocio, la Administración Pública va a tener que cambiar su modelo de servicio a la ciudadanía", defiende en una entrevista con EFE la responsable de Gobe Studio.

En su opinión, “son dos mundos que no se hablan ni se entienden, si no que se cruzan. Una institución pública no puede licitar un tipo de innovación o solución que no conoce".

Ortiz de Artiñano añade que las dificultades que las ‘startups’ y pymes de productos innovadores tienen para contratar con la Administración Pública complican la implementación de dichas soluciones en beneficio de la ciudadanía.

Para contribuir a engrasar esa relación, Gobe Studio y Kenes Group organizan el Govtech4Impact World Congress (G4I), que celebrará su primera edición en La Nave de Madrid del 21 al 23 de mayo, con la participación de expertos mundiales en tecnología y digitalización del sector público.

Entre los ponentes al congreso, que mantiene un acuerdo de difusión de contenidos con EFE, se encuentran el ex director de Innovación del Gobierno de Estonia (uno de los países del norte de Europa más destacados en esta área) Siim Sikkut; o el ministro de Educación de Grecia, Kyriakos Pierrakakis; así como responsables de digitalización de comunidades autónomas como Madrid, Asturias o Castilla-La Mancha.

A ellos se unirán responsables de innovación de ciudades como Río de Janeiro, Los Ángeles, Madrid y Boston, junto con académicos de las universidades de Harvard y Nueva York. EFECOM

