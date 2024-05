Feijóo dice que Sánchez se "sigue riendo" de los españoles: hará president a Puigdemont pero lo negará hasta después 9J

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "se sigue riendo de la mayoría de los españoles", ya que, a su entender, hará presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont pero lo "ocultará" hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio, la misma negación que, a su juicio, aplicó con los indultos, con la rebaja de la malversación o la amnistía. Es más, ha recalcado que el 'proces' "no ha muerto" porque "el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en La Moncloa". "El primer paso es negar el pacto con Puigdemont. El segundo será empezar a girar para decir que Cataluña merece un Gobierno estable y de diálogo. Y el tercer paso será decir que se accede a la reconciliación total y ésta sólo llegará de mano de la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat", ha enfatizado, para insistir en que ese tercer paso no lo verán "hasta después de las elecciones europeas". En su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Feijóo se ha mostrado convencido de que Sánchez "como siempre va a dar al independentismo el poder que no le han dado las urnas" y ha recalcado que el "constitucionalismo que representa el PP" es la única vía para "salir adelante del disparate de haber entregado a una sola persona, Carles Puigdemont, el poder". GARANTIZA QUE EL PP SERÁ "COHERENTE" Después de la victoria del socialista Salvador Illa en las catalanas, Feijóo ha asegurado que su partido será "coherente" con sus ideas tras salir "reforzado" de las elecciones catalanas. "Éramos la octava fuerza y última y hoy somos la cuarta, el mejor resultado del PP desde hace 12 años y ahora el PP tiene mucho que decir y mucho que decidir en Cataluña", ha aseverado. Además, ha llamado a la movilización a su partido ante las europeas del 9 de junio para que puedan mandar un mensaje a Europa "contra los desmanes" de Sánchez. "Debemos demostrar en estas elecciones europeas que España está cansada de un gobierno rehén del independentismo, de un gobierno que no se preocupa de la mayoría de los españoles y de un gobierno que sigue cercado por presuntos escándalos de corrupción", ha manifestado. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))