Encausados por 'Tsunami' residentes el extranjero ven un "uso fraudulento" del terrorismo

Once encausados en las investigaciones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo de las protestas de 'Tsunami Democràtic' tras la sentencia del 'procés' han afirmado que los órganos judiciales hacen un "uso fraudulento del delito de terrorismo" para evitar la aplicación de la Ley de Amnistía. En un comunicado de este martes, han acusado a los jueces de no ser ni competentes ni imparciales, en sus palabras, así como de alinearse con la extrema derecha en casos motivados por "una causa política". Según añaden, las investigaciones se suman a "años de investigaciones secretas, infiltraciones policiales en el tejido asociativo o el espionaje ilegal con Pegasus a políticos, activistas, periodistas y abogados". Por ello, han denunciado la "indefensión jurídica" que les provoca esta situación y han pedido hacer valer las garantías de sus derechos, que ven amenazados, y que en cualquier Estado de derecho se deberían asegurar. FIRMANTES Entre los firmantes se encuentran el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a las catalanas, Carles Puigdemont; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el diputado republicano en el Parlament Ruben Wagensberg y el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay. También los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó; el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell; la militante de ERC Marta Molina; el periodista Jesús Rodríguez; el considerado tesorero de 'Tsunami' Jaume Cabaní y el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra. Finalmente, Òmnium Cultural y los partidos independentistas Junts per Catalunya, ERC y la CUP también firman el comunicado.