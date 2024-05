El PSC pide a ERC que no abandone el "pragmatismo" tras los malos resultados del 12M

Barcelona, 14 may. (EFE).- La número dos de la candidatura del PSC en las elecciones catalanas del 12 de mayo, Alícia Romero, ha pedido este martes a ERC que no abandone el "pragmatismo" y la vía de la negociación tras los malos resultados de las elecciones del 12M, en las que retrocedieron 13 escaños, hasta quedarse con 20.

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, Romero, que forma parte de la comisión negociadora que el PSC ha constituido para buscar los apoyos para la investidura del presidenciable socialista, Salvador Illa, ha reconocido que "hay cierto riesgo" de que, a raíz de la debacle de ERC, algunos sectores del partido quieran cambiar el rumbo que los republicanos han seguido los últimos años.

"Esperemos que no se marche de este pragmatismo, el país necesita partidos que estén por las cosas", ha remarcado Romero, que ha puesto en valor la apuesta de ERC por la vía de la negociación: "Se lo agradecemos porque es verdad que seguramente sin ellos esto no hubiera sido posible", ha señalado, en referencia a los indultos o la amnistía.

Ante la disyuntiva de los republicanos de permitir la investidura de Illa o ayudar al candidato de JxCat, Carles Puigdemont, a disputársela, la número dos de la lista del PSC ha subrayado que ERC "será clave" esta legislatura y en las negociaciones que se inician.

"Veremos cuáles son sus intenciones, creo que tampoco hay que presionarles, es normal que necesiten su tiempo y por eso decimos que iniciaremos conversaciones sin prisa ni presión, más allá de que el 10 de junio, como máximo, hay que constituir el Parlament", ha indicado.

Romero también ha tenido elogios para el presidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, que ayer lunes anunció que dejaba la primera línea política: "Ha dignificado la figura de la presidencia de la Generalitat, llevábamos unos años en los que los presidentes habían ido por los márgenes, en cambio, él ha dignificado esta figura tan importante".

Sobre la negociación para formar la Mesa del Parlament, que tiene que constituirse como tarde el 10 de junio, Romero ha negado que el PSC se plantee ahora mismo ceder la presidencia de la cámara catalana para facilitar un pacto de investidura.

La candidata ha subrayado que el PSC, como grupo mayoritario de la cámara, jugará "todas las cartas" para conseguir la presidencia del Parlament.

Asimismo, ha señalado que el PSC aspira a que este órgano "sea el máximo de representativo posible", excluyendo, eso sí, tanto a Vox como a Aliança Catalana.

"El PSC aspira a que la mesa represente la pluralidad del Parlament. No siempre ha pasado porque los partidos independentistas han negociado por su lado y no ha reflejado suficientemente el resultado electoral ni el peso de los grupos parlamentarios", ha indicado Romero, que no ha cerrado la puerta a que el PP, que es el cuarto grupo del Parlament, tenga un lugar en el órgano. EFE

