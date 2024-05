El PP acusa a Sánchez de "escapar" de las explicaciones sobre su esposa con una comparecencia "ómnibus" en el Congreso

El PP ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "escapar" de las explicaciones sobre las actividades profesionales de su esposa, Begoña Gómez, al englobar este asunto dentro de una comparecencia "ómnibus" en el Pleno del Congreso, según han indicado fuentes del partido, que han avisado de que el partido tiene la opción de llamarle en el Senado si no ofrece esas aclaraciones. En concreto, el presidente del Gobierno comparecerá el miércoles 22 en el Pleno del Congreso para tratar, entre otros asuntos, el último Consejo Europeo, la situación en Oriente Medio y la denuncia contra su esposa por sus actividades. Esta comparecencia se producirá en vísperas del arranque de la campaña electoral de las elecciones europeas y en los días en los que podría producirse la decisión del Gobierno de reconocer a Palestina. La Junta de Portavoces ha puesto fecha este martes a cuatro comparecencias de Sánchez que se debatirán acumuladamente en un único debate, según ha señalado el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López. Dos son peticiones del PP: una relativa "al conflicto de interés" que, a juicio de los 'populares' afecta al PSOE y al "entorno del presidente del Gobierno", y otra sobre la gira que Sánchez realizó hace semanas por distintos países europeos para buscar apoyos al reconocimiento del Estado palestino. Las otras dos fueron a petición del propio Gobierno para que Sánchez informara del inminente acuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar para la eliminación de la verja fronteriza y el uso compartido del aeropuerto gibraltareño; y del resultado de la última reunión del Consejo Europeo (17 y 18 de abril). En esa cumbre europea se reiteró la apuesta por la solución de los dos Estados. Además, el presidente del Gobierno es uno de los dirigentes de la UE que ha anunciado su intención de reconocer a Palestina antes del verano, con o sin acuerdo en el seno de la Unión Europea. "SE MEZCLA LA ACTIVIDAD DE SU PAREJA CON PALESTINA", SE QUEJAN Fuentes del equipo de Feijóo se han quejado por esta comparecencia "ómnibus" en la que, según el partido, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, solo dispondrá de 15 minutos más los cinco de réplica frente al tiempo ilimitado del que dispone el presidente del Gobierno. "Se mezcla la actividad de su pareja con Palestina", han criticado fuentes del PP, que recuerdan que el Grupo Popular había solicitado una comparecencia específica de Pedro Sánchez en el Pleno de la Cámara Baja para que aclarara las actividades de su esposa. A su entender, con esa acumulación de temas en la misma comparecencia evidencia la "vocación del presidente del Gobierno de escapar de las explicaciones". "Si no quiere al Senado, el camino es que lo cuente todo", le demandan en 'Génova', donde ya pronostican que el jefe del Ejecutivo "no va a convencer en su comparecencia en el Congreso dadas las circunstancias".