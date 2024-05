El Gobierno echa en cara a Feijóo y Fernández que discrepen sobre si el procès ha muerto: "Que se aclaren"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha echado en cara al PP que algunos de sus dirigentes emitan mensajes distintos sobre si el proceso independentista en Cataluña ha muerto o no tras las elecciones autonómicas del domingo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa, Alegría ha pedido al PP "que se aclare" después de que el candidato 'popular' en Cataluña, Alejandro Fernández, dijera en la misma noche electoral que los catalanes habían "finiquitado el proceso en las urnas". Por el contrario, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo afirmó este mismo martes que "el procès no ha muerto porque el sanchismo lo necesita vivo para seguir en La Moncloa", al tiempo que vaticinó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entregará la Presidencia de la Generalitat al candidato de Junts, Carles Puigdemont, pero que lo ocultará hasta después de las europeas No obstante, Fernández matizó sus palabras y este martes dijo que creía que el PSOE iba a seguir "profundizando" en el procès de la mano de Puigdemont sin escuchar el veredicto que dieron las urnas el 12M. En un mensaje más alineado con las palabras de Feijóo apuntó que este veredicto es inapelable ya que los catalanes han trasladado un mensaje: "el proceso se acabó, se tiene que acabar", indicó. Además, la portavoz del Gobierno acusa al PP de seguir sin tener un proyecto para Cataluña, "15 años después de la mayor crisis política y territorial" en esta comunidad según ha indicado, que se generó "bajo un Gobierno del Partido Popular", y que el Ejecutivo actual "heredó", según ha apuntado. "Para el disgusto del señor Feijóo también le diré que España ni se hunde ni se rompe, al contrario, España avanza, crece y sobre todo abre una nueva etapa de diálogo y de reencuentro", ha zanjado.