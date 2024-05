El Canarias Invitational reúne a la élite del atletismo mundial en Tenerife

Santa Cruz de Tenerife, 14 may (EFE).- El Centro Insular de Atletismo de Tenerife (CIAT) reúne este miércoles a la élite del atletismo con la disputa del evento Canarias Invitational, un mitin 'invitacional' en la que participarán atletas de máximo nivel como los españoles Ana Peleteiro, Burno Hortelano, Eusebio Cáceres o Samuel García.

El cartel se completa con la presencia de deportistas de renombre internacional como son los casos del campeón de lanzamiento de disco en Tokio, Daniel Ståhl, los hermanos belgas Borleé o el velocista turco Ramil Guliyev.

Este martes se ha celebrado en las instalaciones de Tíncer un acto de presentación en el que han participado las instituciones canarias y algunos de los protagonistas que saltarán al tartán a partir de las 18:00 horas.

"Me hace mucha ilusión que un mitin confíe en mí para tener impulso", ha declarado Ana Peleteiro, la medallista de bronce olímpico en triple salto, que compite por primera vez en la isla.

"Me gusta competir en casa, no me gusta mucho viajar y me gusta el público español, siempre que compito cerca me siento bien", ha valorado la atleta gallega que en Tenerife comenzará su camino hacia los Juegos Olímpicos de París, en los que peleará por la medalla de oro.

Este Canarias Invitational también será especial para el velocista Bruno Hortelano, que vuelve a la instalación en la que firmó su regreso tras una baja de larga duración por un accidente de coche que le mantuvo alejado de la competición por dos años.

"Estoy muy agradecido de volver a Tenerife y a esta pista, tiene un hueco muy especial en mi corazón, después de pasar el accidente hice aquí mi carrera de vuelta, fue un gran éxito personal para mí", se sinceró.

Hortelano recuerda que el cariño de la afición de la isla en 2018 le ayudó a superar "un momento muy difícil" y por ello se siente "como en casa" en la isla.

El palmero Samuel García, corredor del Tenerife CajaCanarias, ejercerá de anfitrión para todas estas estrellas del atletismo, un título que ejerce con ilusión ya que pese a ser canario ha competido "muy pocas veces" en las islas.

"Mañana será mi mejor 400 en Canarias y estoy muy ilusionado, mi familia me estará viendo y sentiré el apoyo de la gente", ha contado.

García ha recordado que en 2008 acudió como público al Campeonato de España de 2008 en el que el tinerfeño Mario Pestana batió el récord del mundo, un momento que, sin saberlo entonces, fue crucial para labrar su carrera profesional.

"Es muy especial competir aquí, creamos afición involuntariamente, ojalá que los niños que vengan mañana se enganchen y compitan aquí", ha añadido.

El corredor ha asegurado que tras tres meses de lesión se encuentra "muy bien" y que está listo para el Campeonato de Europa de Roma y para lograr la clasificación para los Juegos, su gran objetivo del año.

Por parte de las instituciones estuvieron presentes en el acto el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez, la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Alicia Cebrián y el presidente de la comisión gestora de la Federación Canaria de Atletismo, Omar Hernández.

Este último ha valorado la importancia de "sacar adelante un evento de esta magnitud" que está reconocido como categoría bronce del Continental Tour de World Athletics, la organización internacional de la modalidad.

Hernández ha señalado que "la comunidad del atletismo en Canarias ha pasado momentos muy complicados y esto va a dar frescura, emoción y sentimiento" ya que hace "muchos años" que no se celebra un torneo de esta magnitud en las islas.

Además, se ha destacado el esfuerzo y la colaboración de las tres instituciones para la celebración de este evento, que pretende sobre todo un retorno en la motivación de la cantera del atletismo en la isla. EFE

1011934

ip/spf/arh

(foto) (video)