El BOE publica las 33 candidaturas proclamadas para las europeas tras el examen de la JEC a las 39 presentadas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado a primera hora de este martes un total de 33 candidaturas proclamadas para las elecciones europeas del próximo 9 de junio, una vez completado el examen realizado por la Junta Electoral Central a las 39 listas presentadas hace una semana por los distintos partidos y coaliciones. Como en las elecciones europeas la circunscripción es de ámbito estatal, las listas se presentaron ante la JEC y, aquellas formaciones que no lograron escaño en los comicios anteriores, los de 2019, debieron aportar además un mínimo de 15.000 firmas de ciudadanos como aval. Para estas elecciones, en las que España elegirá 61 diputados del Parlamento Europeo, se presentaron un total de 39 candidaturas y en estos días la JEC se ha ocupado de examinar el cumplimiento de todos los requisitos formales, el respeto a la paridad (ningún grupo de sexo por debajo del 40% ni por encima del 60% en cada tramo de cinco nombres), y sobre todo los avales presentados por las formaciones extraparlamentarias. Tras ese examen y habiendo dado unos días para subsanación de errores, la JEC ha proclamado 33 candidaturas definitivas al Parlamento Europeo, por lo que ha rechazado seis de las listas que aspiraban a obtener escaño en las elecciones europeas. HACE UN AÑO CAYERON SIETE LISTAS EN LA CRIBA En los comicios de hace cinco años también se presentaron 39 candidaturas al Parlamento Europeo, pero la JEC tumbó siete de ellas por no cumplir algún requisito y finalmente sólo quedaron proclamadas 32 listas. Entre las 39 candidaturas presentadas hace una semana figuran las de los principales partidos con representación parlamentaria. El PSOE ha registrado una lista encabezada por la vicepresidenta Teresa Ribera, el PP ha optado por la exministra Dolors Montserrat y Vox repite con Jorge Buxadé como número uno. Sumar reúne a buena parte de sus socios de las generales del 23 de julio (En Comú, IU, Más Madrid, Compromís y Chunta Aragonesista, entre otros) y ha presentado una lista encabezada por Estrella Galán, director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), mientras que Podemos concurre en solitario con la exministra Irene Montero como número uno. Ciudadanos, que hace cinco años logró ocho escaños, vuelve a unas elecciones de ámbito estatal tras su debacle de las elecciones locales de 2023 y su retirada de las últimas generales. Su cabeza de lista será el eurodiputado Jordi Cañas. En paralelo, exdirigentes del partido naranja están detrás de otras dos listas: Cree, el nuevo proyecto de Edmundo Bal, e Izquierda Española, donde han recalado la eurodiputada Soraya Rodríguez, el procurador de Castilla y león Francisco Igea y otro exdirigente de UPyD, Gorka Maneiro. ALIANZAS DE PARTIDOS TERRITORIALES Al regir el sistema de circunscripción única, que sólo se usa en los comicios al Parlamento Europeo, las formaciones territoriales se ven obligadas a unir fuerzas para tener posibilidad de lograr un escaño en Estrasburgo. En total, la JEC dio luz verde a doce coaliciones. ERC, Bildu y el BNG repiten su alianza Ahora Repúblicas, mientras que los nacionalistas del PNV y Coalición Canaria concurren como Coalición por una Europa Solidaria (CEUS), y Junts se presenta como Junts y Lliures per Europa (Junts UE). Otra coalición con aspiraciones es La España Olvidada (Existe) que engloba a partidos locales de la llamada España vaciada, a las formaciones independientes municipales de UCIN y al partido Por un Mundo Más Justo (PUM+J). La candidatura la encabeza el exdiputado Tomás Guitarte (Teruel Existe).