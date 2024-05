Comisaria europea de Energía afirma que no es momento de parar el despliegue de renovables

Bruselas, 14 may (EFECOM).- La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, aseguró hoy que la Unión Europea (UE) no volverá nunca a ser vulnerable al chantaje energético de Rusia y advirtió de que "no es el momento de pausar" el despliegue de las enregías renovables.

"Hemos reducido a la mitad nuestra factura de importación de energía y nunca más seremos vulnerables al chantaje energético de Rusia", dijo Simson en un encuentro con una veintena de representantes de empresas del sector de las renovables, asociaciones de consumidores y organizaciones no gubernamentales.

La comisaria de Energía hizo balance del plan RepowerEU lanzado por el Ejecutivo comunitario tras la invasión a gran escala de Rusia sobre Ucrania en febrero de 2022 para que la UE se separase aceleradamente de los combustibles fósiles rusos, especialmente del gas.

"La forma más barata, rápida y segura de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos es acelerar el despliegue de las energías renovables", insistió la comisaria, quien repasó con algunos datos la tendencia energética de la UE.

Desde que el Ejecutivo comunitario lanzara RepowerEU, en plena crisis de precios de la energía, la UE ha desplegado más de 130 gigavatios (GW) de nueva capacidad renovable, lo que ha reemplazado aproximadamente 24.000 millones de metros cúbicos de gas (24 bcm).

Los volúmenes de instalación solar en territorio comunitario han pasado de 16,8 GW en 2019 a 55,9 GW en 2023 y el pasado año Europa generó por primera vez más electricidad a partir del viento y el sol que quemando gas.

"Y las inversiones totales en energías renovables en 2023 en la UE fueron una impresionante suma de 89.000 millones de euros", destacó Simson, quién se refirió también a la instalación de 22,5 millones de bombas de calor en 2023, así como al aumento de la producción de biogás y biometano.

No obstante, en un momento en el que en el debate político se pone en duda el ritmo de transición hacia una economía descarbonizada, la comisaria destacó que para alcanzar el objetivo de desprenderse de todos los combustibles rusos en 2027 "el despliegue de energías renovables en la UE necesita acelerarse aún más".

"Necesitamos acelerar. Y necesitamos hacerlo en un momento en que la búsqueda del Pacto Verde y la transición a la energía limpia se está volviendo controvertida antes de las elecciones europeas. Este no es el momento para una fatiga de las energías renovables. Este no es el momento para pausar el despliegue de energías renovables", subrayó.

Simson agregó que espera que enviar "una nueva señal política importante" aliente a los Estados miembros a revisar al alza las metas de energías renovables en sus planes nacionales de energía y clima. EFECOM

jaf/drs/jla