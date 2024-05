Buxadé explica en Canarias la receta de Vox contra la inmigración irregular: repatriación y devoluciones desde el mar

El cabeza de lista de Vox a la elecciones europeas, Jorge Buxadé, y el número 3, Juan Carlos Girauta, han explicado este martes en Canarias la receta de su formación contra la inmigración irregular, entre cuyos ingredientes están la repatriación de todos los ciudadanos extranjeros en situación no legal o la realización de devoluciones en caliente desde el mar, pero también la puesta en marcha de un sistema europeo de migración legal y ordenado a través de ofertas de empleo previas. Buxadé explicó en Las Palmas de Gran Canaria, durante un café con periodistas previo a un acto de precampaña de las elecciones europeas, que "en materia de inmigración es evidente" que hay políticas "fracasadas" y que hay que poner encima recetas distintas. Además, avanzó que las islas serán uno de los puntos fuertes de su formación de cara a las elecciones europeas y que su líder, Santiago Abascal, visitará Canarias para protagonizar agenda y un acto electoral. "Basta ver los números, la evolución, la entrada masiva de inmigrantes, ilegales, lo mal que se está haciendo. Y cuando nosotros decimos lo mal que se está haciendo, no es cómo se está gestionando la inmigración ilegal. La inmigración no se tiene que gestionar. Lo que se tiene que hacer es impedir la inmigración ilegal y promocionar y establecer los cauces para que la inmigración llegue legalmente", aseveró. El número 1 del partido de Santiago Abascal a las europeas considera que "la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen monitorizados" a las embarcaciones, saben de dónde vienen y lo que hay que hacer es "pactar con Mauritania y con Marruecos que cualquier lancha que proceda" de uno de sus puertos se va "a devolver, tan pronto como la identifiquemos en alta mar". "Y se acaba el negocio de la mafia de tráfico de personas. Ya está", sentenció. Así, Buxadé dijo que Europa cuenta como medida de presión con los fondos que destina a países africanos como los "600 millones para desalinizadoras en Marruecos". "Sánchez defiende más a Marruecos en la Unión Europea que a Canarias", mantuvo. El número 1 de Vox dijo que estos acuerdos con los países emisores de pateras se pueden lograr, porque la primera ministra italiana, Giorgia Meloni "lo ha hecho", cerrando acuerdos con Túnez o Egipto: "Claro que se puede. Es una cuestión de voluntad política". BUXADÉ: "LA INMIGRACIÓN ILEGAL ES UN PROBLEMA. ES INDISCUTIBLE" "La inmigración ilegal es un problema, sí o sí, indiscutible, lo que hay que hacer es evitarla", mantuvo, argumentando que eso es compatible con que personas puedan venir a España y al resto de países de la UE con una oferta previo de empleo: "vía Consulado se estudia la oferta de trabajo con nombre y apellidos, se ve que la cartilla de vacunación esté ok, viene identificado y viene a España. Podemos establecer vías legales". Buxadé, que estuvo por la mañana en el barrio de La Isleta, en el entorno del centro Canarias 50, que acoge a muchos de los inmigrantes indocumentados que han llegado a las islas, considera que el barrio "está en armas" y tienen "que aguantar el narcotráfico, relaciones sexuales con prostitutas que se acercan allí, que los parques donde están los chavales habitualmente jugando a fútbol ya no los puedan utilizar, pequeñas reyertas por la noche, o suciedad". "¿Tienen que aceptar esto?", se preguntó. Así, dijo que esto "no puede ser" y mantuvo que "las consecuencias las está pagando la gente más humilde". "Eso lo tenemos clarísimo y nadie nos va a convencer de lo contrario porque es la realidad, la veis en el barrio de El Raval en Barcelona y la veis aquí en La Isleta". Juan Carlos Girauta, antes en Ciudadanos, apuntó también que "las rutas que se crean para un fin acaban sirviendo para todos los fines" y son rutas donde "circula todo lo bueno y lo malo". GIRAUTA PLANTEA PLATAFORMAS DE DESEMBARCO PARA LOS MIGRANTES Buxadé defendió, así, que "los que están aquí dentro hay que devolverlos a esos países y lo que hay que hacer es que ya no entre ninguno más". Girauta abogó por "plataformas de desembarco, atención, identificación y devolución" porque "es ilegal". "Es que no se puede defender el mantenimiento de la comisión de ilegalidades diarias con una justificación humanitaria. Es ilegal", sentenció. "Las fronteras son buenas. Las fronteras son obras de siglos. Las fronteras son los límites de nuestra constitución, de nuestro estado de derecho, de nuestras libertades. ["Y garantizan nuestro estado de bienestar", agregó Girauta]. Eso nosotros lo protegemos. Consideramos que es bueno. Por lo tanto consideramos que el que entra tiene que entrar por la frontera cumpliendo la ley. Y el que no entra por la frontera cumpliendo la ley se vuelve a su país. Que hay un convenio internacional que lo impide. Pues mire usted, denunciamos ese convenio internacional porque ya no nos sirve. Porque ya no nos sirve. Porque no podemos estar citando convenios internacionales de hace 40 años", defendió. "La inmigración es utilizada ahora como un arma en las guerras. Lo hizo Putin, utilizando a Lukashenko y Bielorrusia lanzando dos meses antes de invadir Ucrania a 40.000 inmigrantes ilegales en las fronteras de Bielorrusia con Polonia. ¿No es lo mismo lo que están haciendo los países de África como nosotros? Nosotros hacemos este discurso y lo decimos con toda claridad y además creo que el análisis que estamos haciendo es el correcto", concluyó.