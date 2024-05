Barrera afea la "censura" de Urtasun y confirma que la Comunitat Valenciana "suplirá" el Premio Nacional de Tauromaquia

El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, ha denunciado este martes "la censura" que, a su parecer, impone el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y ha confirmado que la Comunitat Valenciana, junto a otras autonomías, "suplirá" el Premio Nacional de Tauromaquia, mientras siga sin convocarse por parte del Gobierno. En declaraciones desde Bruselas donde representa a las comunidades autónomas en el Consejo de Cultura, Barrera ha señalado que, "frente a la censura y el pensamiento único" del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana promoverá la "pluralidad y diversidad cultural". En este sentido, ha confirmado los contactos con varias comunidades, que no ha detallado, para "sustituir" el premio nacional de Tauromaquia después de que Cultura decidiera eliminar este certamen. Barrera ha defendido recuperar "provisionalmente" el premio mientras dure la "censura" por parte del Ministerio de Cultura. "Quiénes se van a unir no sabemos, pero la Comunidad Valenciana va a estar", ha asegurado. El departamento que dirige Barrera ya anunció que el galardón contará con la misma dotación económica, 30.000 euros, y confirmó contactos con Extremadura y la Comunidad de Madrid para dar el paso conjunto. El vicepresidente valenciano, que fue torero de profesión, ha participado este martes en la reunión de responsables de Cultura europeos en Bruselas, cita en la que ha presentado la posición común autonómica en materia de cultura y audiovisual. Barrera y Urtasun no se han reunido por separado y el intercambio entre ambos se ha limitado a un saludo, ha explicado el representante valenciano, que ha formado parte de la delegación española en el Consejo.