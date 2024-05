Armengol no supo que la Guardia Civil fue a la Consejería en 2022 y celebra no ser informada: "Normalidad democrática"

La expresidenta de Baleares y ahora presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha confirmado que no fue informada cuando la Guardia Civil acudió a dependencias de la Consejería de Sanidad a pedir información sobre contratos de mascarillas, e incluso celebra que no le hubieran dicho nada pues lo ve como un ejemplo de "normalidad democrática" que demuestra que en el Instituto Balear de Salud (IB Salut) tenían "una tranquilidad absoluta". Aquella visita, según se ha publicado en los últimos meses, fue en julio de 2022, año y medio antes de la detención de Koldo García Izaguirre, el asesor del exministro José Luis Ábalos. Agentes de la Guardia Civil se personaron en la sede del Servicio de Salud pidiendo el expediente del contrato con Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, en el marco de una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción. El que entonces era director general del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-Salut) Manuel Palomino fue quien les atendió y les facilitó la información sin dar más relevancia, según ha reconocido este lunes ante la comisión de investigación del Congreso. Pero también se preguntó este lunes por esa visita tanto al exportavoz del Govern, Iago Negueruela, como a la presidenta Armengol, y ambos confirmaron que no había sido informados de la presencia de agentes de la UCO en dependencias de Salud, como el propio Negueruela dijo en el Parlament el pasado febrero. Y Armengol celebra no haber sido alertada: "Me alegro de ello. ¿Por qué Palomino no da importancia? Porque tiene la conciencia muy tranquila y no ha hecho nada malo --ha explicado--. Lo ve como un hecho de normalidad democrática y lo es. Y por eso no me avisan a mí y yo no lo sé nunca. Y esta es la realidad". De hecho, según ha contado ella estaba al margen de la contratación que se hacía en el Instituto Balear de Salud, y no supo del expediente de Soluciones de gestión hasta que saltó el escándalo con la detención de Koldo García.