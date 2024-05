Vox Andalucía acusa a Sánchez de "conformarse con unas migajas" en el acuerdo con Gibraltar

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este lunes desde La Línea de La Concepción (Cádiz) que "el Gobierno de Sánchez se va a conformar con unas migajas" en el acuerdo con Gibraltar, a cuyo gobierno ha acusado de "dar el paso para negociar con España ante la situación de inferioridad en la que ha quedado tras el Brexit". En declaraciones a los periodistas, Gavira ha mostrado su "desconfianza" ante "cualquier acuerdo en el que intervenga el Gobierno de Sánchez" pues "no le importa nada lo que es la soberanía nacional ni lo que es la unidad territorial y ya ha dado sobradas muestras de esto", cuando "cualquier acuerdo con Gibraltar tiene que estar relacionado con lo que es la soberanía española del Peñón". "Las autoridades de Gibraltar conocen esta flaqueza de Sánchez y juegan con ella", ha añadido. El portavoz parlamentario de Vox ha lamentado que el Gobierno central "ha entrado en el juego de Gibraltar y se va a conformar con la desaparición de la Verja y el acuerdo sobre el aeropuerto, cuando estábamos en una posición dominante con Gibraltar generada después del Brexit" y teniendo en cuenta que "Gibraltar nunca ha hecho nada en beneficio ni de La Línea ni del Campo de Gibraltar". El acuerdo con Gibraltar "no va a solucionar muchos de los problemas que tiene", ha indicado Gavira, que ha añadido que "no va a arreglar el asunto de la soberanía, no va a evitar que Gibraltar siga siendo un paraíso fiscal, no va a evitar tampoco que sigan ganando espacio al mar y no va a evitar que sigan acosando a nuestros pescadores en aguas españolas". Gavira ha explicado que tras el acuerdo sobre Gibraltar llegará "que las dos administraciones, la nacional y la autonómica, van a empezar a hablar de las inversiones, cuando la realidad es que los ejecutivos de Sánchez y de Juanma Moreno no han hecho nada por el Campo de Gibraltar durante estos años que llevan en el gobierno". Así, ha recordado las "112 medidas que anunciaron y que intentaron vender a bombo y platillo" y de las que "no queda absolutamente nada". Para Gavira, "lo que hace falta es que se resucite el Campo de Gibraltar y tanto con el PP como con el PSOE en los gobiernos de España y de Andalucía, el Campo de Gibraltar cada vez tiene menos".