Vidal-Quadras aconseja a PP y Vox ofrecer apoyo a Illa a cambio de acabar con 'procés': "Si se niega, quedará retratado"

El expresidente del PP catalán y miembro fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha asegurado este lunes que PP y Vox deberían ofrecer su apoyo al candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, a cambio de una serie de medidas que pongan fin al 'procés'. A su entender, si se niega, "quedará retratado". Así se ha pronunciado después de que el PSC haya cosechado una contundente victoria en las elecciones catalanas de este domingo (42 escaños, nueve más que en 2021) mientras que las fuerzas independentistas caen y quedan lejos de sumar mayoría. Sin embargo, quedan sin concretarse los apoyos que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso, ya que habrá que esperar a ver qué lectura y estrategia adoptan tanto ERC como Junts. Los 'populares' han superado sus expectativas en las elecciones catalanas, al pasar de 3 a 15 escaños y dar el 'sorpasso' a Vox, si bien los de Santiago Abascal mantienen en el Parlamento catalán los 11 escaños que lograron hace tres años. Ambos partidos suman 26 escaños, que unidos a los 42 del PSC llegarían a la mayoría absoluta de 68 escaños. SE TRATA DE DEJAR CLARO QUE ILLA PREFIERE A LOS SEPARATISTAS En este contexto, Vidal-Quadras ha asegurado que PP y Vox "deberían ofrecer su apoyo a Illa para su investidura al frente de un gobierno monocolor del PSC a cambio de una serie de medidas en las políticas económica, fiscal, lingüística e institucional de la Generalitat que acabasen con el 'procés'". "Si se niega, quedará retratado", ha recalcado Vidal-Quadras, que fue también vicepresidente del Parlamento europeo. A su entender, no se trata de que Illa "lo acepte o no sino de dejar claro que prefiere como socios a los separatistas". Además, Vidal-Quadras ha indicado que "todo lo que pase en Cataluña" después del 12 de mayo y su resultado electoral "queda supeditado a que Sánchez siga en La Moncloa". "El pobre Illa corre serio peligro de ser sacrificado", ha añadido. El expresidente del PP catalán ha destacado que ERC "se ha hundido por la mediocridad de su candidato y el desastre de su gestión de gobierno" catalán. Y ha añadido que el separatismo (Junts, ERC, la CUP y Aliança Catalana) "suma 61 escaños, siete por debajo de la mayoría absoluta", mientras que "los partidos no secesionistas han obtenido el 52.7%". ACONSEJA A PUIGDEMONT "NO APRETAR DEMASIADO" "A partir de las elecciones del 12-M los partidos independentistas no pueden hablar en nombre de Cataluña. Cataluña les ha dado la espalda y son minoría en el Parlament. El 'procés' está liquidado", ha enfatizado. En este punto, ha afirmado que si el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont, "se sube a la parra antes de que se apruebe la ley de amnistía se puede pegar un batacazo monumental". "Más le vale portarse bien y no apretar demasiado", ha avisado.