Un juez interroga a dos directivos por un pleito entre empresas de turismo espacial por presunta revelación de secretos

El titular del Juzgado de Instrucción Número 11 de Madrid ha tomado declaración este lunes a dos directivos por un pleito entre empresas de turismo espacial por presunta revelación de secretos. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el juez Juan Javier Pérez ha celebrado el interrogatorio después de que el pasado enero abriera diligencias a raíz de la querella que el fundador de EOS X Space, Kemel Kharbachi, presentó contra el consejero delegado de Halo Space, Carlos Mira, y la consultora Arthur D. Little por presuntos delitos de revelación de secretos y corrupción en los negocios. Aunque la querella se dirigía también contra otras personas y empresas, el juez explicó en el auto de admisión a trámite --al que tuvo acceso esta agencia de noticias-- que lo más razonable era que, "antes de dirigir el procedimiento contra todos los querellados", indagara en "el carácter eventualmente ilícito de las operaciones expuestas en la querella" y ofreciera a los querellados "la posibilidad de aportar datos y explicaciones al respecto". Así las cosas, este lunes han comparecido en sede judicial tanto el fundador de EOS X Space como el consejero delegado de Halo Space, así como un representante legal de la firma internacional de consultoría. Según las fuentes consultadas, todos han respondido a las preguntas del juez y de los abogados. En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, Kharbachi acusa a Mira y a la consultora de haberse "apropiado" de su negocio EOS X Space y de haber creado "una empresa para desarrollar el mismo modelo de negocio y objeto social denominada Halo Space". Sostiene que "es una absoluta realidad" que ambos se apoderaron de información que constituía un "secreto de empresa" porque "no tenían el más mínimo conocimiento de este modelo de negocio" hasta que le conocieron. QUERELLADOS NIEGAN LAS ACUSACIONES Las fuentes consultadas han asegurado que este lunes Kharbachi ha ratificado lo expuesto en su querella, mientras que Mira ha negado las acusaciones y ha defendido que no robó conocimiento alguno de EOS X Space. Según dichas fuentes, el consejero delegado de Halo Space ha asegurado que el turismo espacial en globos no es una idea de Kharbachi y ha insistido en que se basa en tecnología de dominio público. El representante de la consultora Arthur D. Little también se ha desmarcado de los presuntos delitos que se le atribuyen, de acuerdo a dichas fuentes.