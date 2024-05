Teresa Ribera no cree que los resultados en Cataluña desestabilicen al Gobierno de España

Sevilla, 13 may (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, no cree que los resultados de las elecciones catalanas vayan a desestabilizar la gobernabilidad en España y sí que van a servir para superar una etapa "turbulenta", marcada por el enfrentamiento y la confrontación.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla antes de participar este lunes en la firma del protocolo con los alcaldes de la corona norte de Doñana, Ribera ha asegurado que tras los comicios en Cataluña ve a Salvador Illa como presidente de la Generalitat porque lidera la fuerza "con diferencia" más respaldada en las elecciones.

"Las urnas han hablado y lo han dejado perfectamente claro", ha apuntado Ribera, para quien los catalanes han dejado claro que quieren un gobierno "de consenso, de tono constructivo y propositivo", con el objetivo de proponer a los ciudadanos "oportunidades" y dejar atrás un periodo "tan turbulento" como el que representaba el 'proces'.

Según la vicepresidenta, Illa ha demostrado que "hay otra forma de hacer política" consistente en hacerla de "forma respetuosa, de forma responsable, de forma seria e integradora", por lo que ha confiado en que sea el próximo presidente de la Generalitat de Cataluña.

Ribera ha incidido que a partir de hoy se abre el debate y las conversaciones "teniendo clara la aritmética" consecuencia de las elecciones pero dejando claro "la preferencia" que han mostrado los catalanes.

Preguntada por las palabras del líder de Junts, Carles Puigdemont, de que se va a presentar a la investidura, Ribera ha señalado que "cada cosa a su debido tiempo", y ha recordado que el expresident también declaró antes de las elecciones que si no era elegido presidente "dejaría la política", por lo que ha dicho no saber "si lo hará o no lo hará".

Según Teresa Ribera, a quien le corresponde formar gobierno es a Illa y se ha mostrado convencida de que lo logrará, al tiempo que considera que se abrirá una etapa de recuperación de los servicios públicos de calidad, por las políticas que "piensen en las personas". EFE

