Sumar avisa a Illa que no puede gobernar Cataluña solo y debe "girar a la izquierda" para no repetir elecciones

Sumar ha avisado al líder del PSC, Salvador Illa, que no podrá gobernar Cataluña solo y que debe "girar a la izquierda" para conformar un ejecutivo progresista si quiere evitar, al igual que ERC, una repetición electoral. Por tanto, ha reclamado que desista de cualquier tentación de buscar la investidura mediante pactos con formaciones conservadoras, algo que sería un "grave error", y ha lanzado que el intento anunciado por el líder de Junts, Carles Puigdemont, de intentar ser presidente "no es posible". También la dirección de Sumar ha admitido que los resultados de los 'comunes' en Cataluña no han sido los esperados, tras pasar de ocho a seis escaños, pero justifican cumplir el objetivo de poder ser "determinantes" para la gobernabilidad y de haber perdido solo 13.000 votos en plena pujanza del PSC mientras otras fuerzas como ERC y la CUP se han desplomado. Así lo han trasladado tanto la líder de la formación, Yolanda Díaz, como el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, para hacer balance de los comicios catalanes de ayer y ahondar en que el bloque progresista conformado por PSC, ERC y 'comunes' cuenta con la mayoría absoluta de 68 escaños y responde al mandato ciudadano de las urnas, que ha apostado por emular un Ejecutivo de izquierdas como pasó en las generales del 23J. En declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras participar en la Ejecutiva de Sumar, Díaz ha desgranado que el mandato de las urnas en Cataluña debe ser "respetado", al evidenciar un "cambio de ciclo" en esta comunidad. FUERTE CRECIMIENTO DE ILLA, PERO "INSUFICIENTE" En este sentido, la vicepresidenta segunda ha admitido que Illa ha tenido un "crecimiento fortísimo" pero "absolutamente insuficiente" por sí mismo para poder gobernar Cataluña. Así, ha resaltado que las fuerzas progresistas diponen de escaños suficientes ante el hundimiento del bloque independentistas que cosecha su "peor resultado", con ERC que ha pertido un 40% de escaños y la CUP más de la mitad de su representación (60%). Por tanto, ha llamado a descartar cuanto antes la opción de repetición electoral que solo generaría más desafección y pide a Illa que emule el espíritu del Gobierno de coalición a nivel estatal. "Esto es clave y para eso necesitamos un Gobierno que sea sólido" que el Ejecutivo progresista "solo se puede conformar si el señor Illa gira hacia la izquierda". Un mensaje sobre el que ha ahondado Urtasun para afirmar que las izquierdas "tienen que ponerse de acuerdo" y asumir, en claro mensaje a ERC y PSC, su "responsabilidad" de evitar una repetición electoral que sería "muy negativa". "El PSC tiene que tener claras dos cosas. La primera, que no pueden configurar una mayoría solos, necesitan del conjunto de las fuerzas de izquierdas para hacerlo y, evidentemente, que sería un grave error intentar algún tipo de fórmula con las formaciones conservadoras. El mandato de las urnas es claro, nos tenemos que entender las izquierdas y desde los comunes se apeló a ello", ha ahondado Urtasun. DESDEÑA LA PRETENSIÓN DE PUIGDEMONT: SU INVESTIDURA NO ES POSIBLE Respecto a la decisión del presidente en funciones, Pere Aragonés, de dejar la primera línea política, el portavoz de Sumar ha trasladado sus respetos y ha insistido en que más allá de su decisión, los republicanos deben tener claro que su obligación es facilitar la gobernabilidad de la izquierda porque el mensaje de los votantes "es claro" en esa dirección. También ha desdeñado la intención de Puidgemont de optar a la investidura, al proclamar que "simplemente no es posible" porque no cuenta con mayoría absoluta. De esta forma, ha recalcado que la única vía de evitar la repetición electoral es armar un acuerdo tripartido entre PSC, ERC y 'comunes'. En clave interna de Sumar, Urtasun ha reconocido que el resultado de los 'comunes' no es al que aspiraban, dado que querían irrumpir con más fuerza, y que habrá tiempo para reflexionar porque el gran resultado del PSC les ha puesto en "dificultades". No obstante, ha defendido que la condición de ser decisivos en el bloque de la izquierda, como pasó el 23J, es un elemento positivo de cara a las elecciones europeas, donde arrancarán ya su precampaña con tres actos en Madrid, Jérez y Canarias, estos dos últimos con presencia de Díaz. DÍAZ: LOS COMUNES REMONTARON AL ALERTAR DEL POSIBLE PACTO ILLA-JUNTS Por su parte, Díaz ha reivindicado que los 'comunes' han logrado remontar la segunda semana de campaña al redoblar su mensaje sobre la posibilidad de un acurdo entre Illa y Junts, que consiguió movilizar a su electorado y recuperar terreno, com pasó también precisamente en las generales. "Esto fue una de las claves que explican que más o menos nos mantuviéramos en unos resultados. Es verdad que perdemos 13.000 votos, pero es verdad también que somos la fuerza decisiva para conformar un Gobierno en clave progresista y, por tanto, para evitar el bloqueo en Cataluña", ha apostillado la líder de Sumar. Al respecto, ha recetado que su formación precisamente se debe dirigir a la ciudadanía que siente desafección por la política, como se ha visto en los niveles de participación electoral en Cataluña, con vistas a poder crecer para próximas citas electorales. Los dos han advertido sobre la fuerte ascenso de la derecha, con presencia de dos formaciones ultras como Vox y Aliança Catalana, que en palabras de Urtasun debe hacer reflexionar a la izquierda y decantarse por blindar un Ejecutivo progresista. Asimismo, ha manifestado que serán los comunes en plena autonomía quienes abran conversaciones sobre pactos postelectorales y que Sumar respaldarán las decisiones que adopten. CONVENCIDOS DE QUE NO HABRÁ REPETICIÓN: A ERC NO LE INTERESA En las filas de Sumar están convencidos de que, pese al momento de inestabilidad de ERC, los republicanos no optarán por la vía de la repetición electoral que sería negativa para la izquierda alternativa, pero sobre todo para ellos dado que unos nuevos comicios serían en clave "presidencialista", es decir entre Illa y Puigdemont. A su vez, creen que ERC debería zafarse de la envolvente de Puigdemont, que pretende contar con su apoyo para optar a la investidura, y rechazar cuanto su pretensión de disponer de sus escaños para ese intento de volver a ser presidente. Dentro del plano interno de Sumar, fuentes internas valoran el poder aguantar ante el empuje del PSC, dado que su base electoral es similar, y que visto el desempeño de las fuerzas progresistas no han obtenido un resultado malo. cr