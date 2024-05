Rueda felicita a Illa, ve "magnífico" el resultado del PP y aprecia "un freno importante" para el independentismo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha felicitado al socialista Salvador Illa por su victoria en las elecciones catalanes, de las que ha destacado el "magnífico resultado" del PP y en las que aprecia "un freno importante" al independetismo del que pide a Pedro Sánchez y el PSOE que "tome nota". Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta de este lunes, donde el líder de los populares gallegos ha trasladado sus felitaciones al PP catalán y su candidato, Alejandro Fernández, así como al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, por los 15 diputados obtenidos, 12 más que en los anteriores comicios. Para Rueda, se trata de un "magnífico resultado" si se tiene en cuenta de "dónde viene" el PP en Cataluña, algo que el presidente gallego ha encuadrado en la tendencia que, a su juicio, mantiene el partido desde la llegada de Feijóo al liderazgo en Génova, pues "en todas" las elecciones el partido "mejora sus resultados". En esta línea, el mandatario autonómico ha subrayado que los resultados en las catalanas evidencian "una vez más" lo "díficil" que es lograr una mayoría absoluta como la lograda por el PP gallego el pasado mes de febrero, por lo que ha querido aprovechar para "agradecer la confianza" que recibieron de los gallegos hace tres meses en las urnas. Para Rueda, "el secreto" está en ofrecer "estabilidad" para "poder hacer muchas políticas" pues "la inestabilidad es todo lo contrario", lo que lo ha llevado a afirmar que, aunque el PSOE es "el claro ganador de las elecciones", la candidatura de Illa no logra "subir todo lo que bajan sus socios", mientras que el PP "sube más" de lo que supone la desaparición de Ciudadanos. Por lo tanto, cree que el escenario que queda en Cataluña tras el domingo "no garantiza, ni mucho menos, la estabilidad política" en la comunidad, por lo que ha vaticinado que quedan "muchos capítulos" por delante que, en el corto plazo, estarán "condicionados" por las elecciones europeas del próximo 9 de junio. "FRENO IMPORTANTE" AL INDEPENDENTISMO Preguntado por si considera que el 12 de mayo supone el final del 'procés' independentista catalán, Rueda no se ha atrevido a sentenciar que haya sido su epílogo, pero sí cree que se trata de un "freno importante" para las aspiraciones de las fuerzas nacionalistas que defienden la separación del Estado español. Cree que "las expectativas de los partidos independentistas no se correspondieron con el resultado electoral", algo que ve reflejado en el paso al lado del president en funciones y candidato de ERC, Pere Aragonés. En esta línea, opina que el PSC y el PSOE deben "tomar nota" de lo ocurrido este domingo pues arroja "más argumentos" para "resistir y no admitir" las "intenciones" de las fuerzas independentistas que, según Rueda, quieren "romper la igualdad fundamental que tiene que haber entre las comunidades autónomas". "Espero que no quede todo condicionado a la gobernabilidad y los apoyos en el Congreso, porque entonces de poco habría servido el resultado de ayer en Cataluña", ha sentenciado Rueda, que también ha manifestado su sopresa por que el BNG decidiese "no valorar" los resultados de unas elecciones en las que se presentaba ERC, su socio en las próximas elecciones europeas. Así las cosas, ha aseverado que "la suma" de los votos recibidos por "los partidos constitucionalistas" refleja una mayoría sobre el bloque nacionalista, lo que interpreta como un síntoma del "hartazgo" de los catalanes respecto a la vía de la independencia, algo que también ve reflejado en "la baja participación electoral".