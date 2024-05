Olano (PNV) espera que, "en breve", se alcance un acuerdo de gobierno con PSE que contenga "bases comunes importantes"

El ex diputado general de Gipuzkoa y parlamentario electo del PNV, Markel Olano, ha confiado en que, "en breve", se alcance un acuerdo de gobierno con PSE-EE que contenga "bases comunes importantes". "Todos somos muy conscientes de que hay que constituir un gobierno, un único gobierno", ha afirmado. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Olano ha analizado también la constitución este martes del Parlamento vasco y ha considerado que el "escenario más lógico" pasa por el hecho de que la Mesa de la Cámara esté conformada por representantes de PNV, EH Bildu y PSE, respondiendo así "al peso que se tiene". En relación a las reuniones entre jeltzales y socialistas de cara a conformar un próximo Ejecutivo de coalición, Olano ha señalado que ese tipo de negociaciones suelen ser "muy discretas y no es bueno que salgan a la luz pública". "La información que me ha llegado es que transcurren por vías normales. Tenemos además el callo hecho, años de negociaciones y acuerdo, aunque es cierto que el resultado electoral también marca y las exigencias se modifican", ha detallado. Pese a todo, ha confiado en el "sentido común y buen juicio de los negociadores" para que, "en breve seguramente", se llegue a un acuerdo. Tras reconocer que sería "lógico" que las exigencias del PSE se incrementaran tras haber obtenido dos representantes más, ha advertido de que, "al final, todos somos muy conscientes de que hay que constituir un gobierno, un único gobierno" ya que si se dan "visiones muy contrapuestas se debilita el conjunto de la gestión". "Este país no necesita en este momento divisiones políticas, incluso en los propios senos de gobierno. Lo que necesita es llegar a un análisis parejo, que tenga una serie de bases comunes importantes, que son los que en este momento se está negociando y asentando, pero no podemos olvidar que venimos ya de un escenario en el que se compartía responsabilidad el gobierno", ha sostenido, para añadir que las visiones "partidarias o partidistas sobran". Por otro lado, y en relación a los resultados logrados por el PNV el pasado 21 de marzo, Olano ha advertido de que en todo Occidente los partidos con responsabilidad de gobierno "sufren", algo que también ha padecido ERC en Cataluña. Asimismo, ha lamentado que cuando se llega a "situaciones de tensión" de los servicios públicos, hay partidos políticos que lo que pretenden es "salir del modelo de bienestar europeo". "Esas visiones radicales, tanto desde el punto de vista de la extrema izquierda como desde el punto de vista de la extrema derecha, hacen que sea muy importante que los partidos que realmente creemos en el modelo europeo de bienestar fortalezcamos nuestra posición", ha valorado. "MODERNIZACIÓN" No obstante, ha considerado que el PNV "necesita modernización, necesita renovación y necesita, sobre todo, hacer una reflexión muy de calado de cuál tiene que ser su papel y qué pasos tenemos que dar como sociedad". "Tenemos vocación de liderazgo de este país y para eso necesitamos adecuarnos también a las necesidades y a la visión que tiene nuestra sociedad", ha expresado. En relación al crecimiento de EH Bildu, ha reconocido que el PNV tiene en la coalición soberanista "un contrincante político muy fuerte", que defiende "posiciones políticas extremistas, de extrema izquierda, que provocan que si llegan a una posición mayoritaria de hegemonía pongan en solfa el modelo social que tenemos en este momento". "El País Vasco no se puede permitir el lujo de caer en modelos extremistas, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, y EH Bildu y Sortu, que es el partido que lo guía y que tiene una posición mayoritaria, tienen ese tipo de posiciones. La gente tiene que ser consciente de eso", ha alertado.