Nebulossa: "La puntuación es lo de menos"

Madrid, 13 may (EFE).- El cariño y apoyo del público que recibieron en la gala de Eurovisión Nebulossa y su canción 'Zorra' no se ha visto reflejado en la puntuación que recibieron -España quedó en el puesto vigésimo segundo- han asegurado este lunes los componentes del dúo alicantino, que creen que eso ha sido lo de menos: "Eso no iba con nosotros".

María Bas y Mark Dasousa, representantes de España en la edición de Eurovisión 2024 que tuvo lugar el pasado sábado en la ciudad de Malmö (Suecia), han comparecido en una rueda de prensa en TVE, junto con el resto del equipo que participó en la gala, en la que han expresado su alegría por el "amor" que han recibido del público hacia su coreada 'Zorra'.

Un tema que se ha convertido en un auténtico himno que ha dado la vuelta al mundo, ha dicho la directora de Comunicación y Participación de TVE María Eizaguirre, que ha acompañado al grupo en la comparecencia ante los medios de comunicación.

María Bas ha asegurado sentirse muy emocionada por lo vivido en Eurovisión: "mi pretensión era que fuera una actuación digna. Soy muy perfeccionista y todavía veo siempre algo que mejorar". En su actuación "el público lo dio todo", ha recalcado. Y viendo luego la puntuación que obtenían, parecía "que no iba con nosotros".

"Habíamos recibido tanto amor que no se reflejaba en lo que veíamos delante", ha señalado la artista, que dice que durante todo el proceso ha habido "risas y lágrimas".

Y aunque podría dar la impresión de que les importaba "un bledo" la puntuación, ha señalado Mark Dasousa, no es cierto y les hubiera gustado tener una mejor posición. Pero sabían a donde iban, un concurso muy competitivo: "La puntuación es lo de menos", ha recalcado.

"Nos hemos dado cuenta de que os importaba el cariño como a nosotros. A todo el mundo le ha gustado la canción" ha indicado el componente de Nebulossa, que ha agregado: "Lo hemos defendido con mucho orgullo y nos hemos divertido".

En esta edición de Eurovisión, que finalmente fue para el suizo Nemo y su defensa de la diversidad de género, España recibió sus 18 puntos de los jurados de Italia (7), San Marino (6), Austria (4), Suiza (1) y Finlandia (1). A su vez el jurado español ha entregado puntos a Italia (1), Reino Unido (2), Portugal (3), Letonia (4), Austria (5), Alemania, (6), Francia (7), Suecia (8), Irlanda (10) y Suiza (12).

Del voto popular la representación española recibió 11 más, por lo que acabó con 29 puntos y en el puesto 22 de 25.

Tras llegar de la ciudad sueca, Nebulossa acudió anoche a la pradera de San Isidro de Madrid para cantar su 'Zorra'. Ahora empieza una gira y sacarán disco: "Nuestro sueño se cumple", ha dicho Mark Dasousa.

Eizaguirre se ha mostrado convencida de que "absolutamente nadie" puede considerar que la participación de Nebulossa haya sido un fracaso: "La canción ha dado la vuelta al mundo, se ha convertido en un auténtico himno".

La candidatura española "se ha llevado la máxima puntuación en cariño y reconocimiento", ha sentenciado esta responsable de TVE. EFE

