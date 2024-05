La Junta andaluza pide sin éxito al Gobierno participar en la negociación sobre Gibraltar

Madrid, 13 may (EFE).- La Junta de Andalucía ha reclamado este lunes al Gobierno central participar en la negociación con el Reino Unido sobre Gibraltar, pero ha recibido un no por respuesta, según ha informado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La reunión de este lunes en Madrid, en la que también han participado representantes municipales del Campo de Gibraltar, ha sido según Sanz "superficial para la importancia de lo que se está tratando", no se ha confirmado ninguna fecha y de todos los asuntos que preocupan a la Junta no ha habido información en aras a la discreción que pide Exteriores.

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa ha asegurado que la posición de la Junta de Andalucía y de su presidente, Juanma Moreno, en todo lo que tiene que ver con la política internacional "será ejercida desde el ámbito de la lealtad, la discreción y la responsabilidad"

Dicho esto, Sanz ha reclamado públicamente, como ha hecho sin éxito en el encuentro de hoy en Madrid, "que se vuelva a dar participación a la Junta de Andalucía en las negociaciones con el Reino Unido", apelando al "respeto y cumplimiento" del Estatuto de Autonomía, que en su artículo 240 otorga al ejecutivo andaluz capacidad para participar en las negociaciones de cuestiones que le afectan directamente.

"Cuesta trabajo pensar -ha argumentado el consejero- por qué Gibraltar, que no es un Estado soberano, participa en las negociaciones invitado por su Gobierno y el Gobierno de España no invita a la Junta de Andalucía a participar", como sí ocurría en etapas anteriores y "siempre, siempre", ha subrayado, que ha participado el ejecutivo del Peñón.

Antonio Sanz ha indicado que se le ha contestado "desfavorablemente" y por tanto será "la primera vez en la historia que habrá una mesa a tres" y no a dos o a cuatro.

La Junta de Andalucía, ha manifestado, quiere un acuerdo, "pero no cualquier acuerdo" y no "de espaldas a los campogribraltareños", y ha planteado a Albares sus peticiones al respecto, que según ha dicho no han sido atendidas.

Entre ellas ha solicitado la creación de un estatuto fiscal propio para el Campo de Gibraltar, como lo tienen Canarias, Ceuta y Melilla; compromisos en materia medioambiental; compromisos de seguridad en relación con los espacios compartidos (aeropuerto); protección a los pescadores y "cese de agresiones"; "no agresión comercial" al puerto de Algeciras; seguridad y controles respecto al tráfico ilegal de tabaco; y una "singularidad" en relación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

A pesar de la negativa del Gobierno central a que la Junta participe en la negociación, el consejero ha ofrecido "la mano tendida para este trabajo y esta negociación, incluso a través de una mesa interadministrativa". EFE

