La JEC determina que Sumar deberá contar con casi el doble de presencia en RTVE que Podemos en la campaña

La Junta Central Electoral considera que Sumar deberá disponer de un peso mayor que Podemos en términos de derechos electorales para la campaña de las elecciones europeas en cuanto a presencia en medios públicos, pues sostiene que a los morados sólo heredan el peso de poco más de dos de los seis diputados que obtuvo Unidas Podemos en 2019. Así lo estipula el criterio de la JEC en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, a modo de respuesta a una consulta de RTVE para fijar los criterios para establecer los tiempos de coberturas informativas de Sumar y Podemos, dado que hace cinco años y con marca Unidas Podemos había integrantes que ahora son aliados de Yolanda Díaz y compiten electoralmente con los morados el 9J. El órgano de supervisión electoral concluye que la base para establecer la distribución de derechos es la representación de cada partido que resultó elegida en 2019 en la antigua coalición que reunió a IU y Cataluña en Comú, socios de la actual Sumar, con Podemos. De esta forma, asigna a Sumar los derechos equivalentes a tres eurodiputados, dado que en 2019 IU ostentó dos escaños (Manu Pineda y la ahora ministra Sira Rego) y los 'comunes' otro más (con el titular de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun). En consecuencia, a Podemos le otorga la equivalencia a dos eurodiputados en esa lista (los obtenidos por Idoia Villanueva y Miguel Urbán, que luego dejó la formación morada). En cuanto a la cabeza de lista de 2019, María Eugenia Rodríguez Palop, la JEC recuerda que se presentó como independiente y, en consecuencia, sus derechos electorales deben repartirse entre los socios: dos tercios para Sumar y el otro restante para los morados. Actualmente Palop está ubicada en el espacio Sumar y no en Podemos. Y, además, la JEC asigna a Sumar los derechos electorales de la coalición que hace cinco años formaron Compromís, Nuevas Canarias y Chunta Aragonesista, pues buena parte de sus integrantes figuran ahora en la coalición de Yolanda Díaz. PODEMOS ALEGABA QUE TENÍA EL 63% DE LOS DERECHOS DE LA COALICIÓN El organismo no atiende el criterio de Podemos que defendía disponer de una representación mayor en las coberturas de RTVE sobre el 63% de los derechos electorales, para lo cual se basó en el pacto de coalición que fijaba el peso de cada formación dentro de los órganos de dirección de Unidas Podemos. Una doctrina que desde Sumar replicaron que no resultaba posible en este caso y que se tenía que tener en cuenta el cambio de adscripción de los parlamentarios. La Junta Electoral declara que el elemento determinante en este caso es la representación de candidatos electos que cosechó cada formación y que el pacto de coalición sirve para aclarar el número de candidatos otorgados a cada partido. La opinión de la JEC, que al ser una consulta no es susceptible de ser recurrida, sí será determinante para cuando TVE tenga que presentar su plan de cobertura informativa para la campaña electoral de las europeas.