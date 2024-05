Gobierno dice que su Oficina de Conflictos archivó con motivos jurídicos y autonomía la denuncia de PP por Begoña Gómez

El Gobierno ha defendido que la Oficina de Conflictos de Intereses trabaja con "plena autonomía e independencia" y ha enmarcado en "criterios jurídicos" la decisión de dicho órgano de archivar la denuncia presentada por el PP contra el presidente Pedro Sánchez por la supuesta implicación de su esposa, Begoña Gómez, en el rescate de Air Europa. Así responde a una serie de preguntas registradas en el Congreso por diputados de Vox, que cuestionan a la Oficina de Conflicto de Intereses por depender del Ministerio de Hacienda. Según recuerdan este organismo descartó que Sánchez hubiera incurrido en incompatibilidades "basándose en una respuesta de la propia Secretaría General de la Presidencia del Gobierno". Desde el Ejecutivo han defendido que la Oficina de Conflictos es un órgano que actúa con "plena autonomía" y por lo tanto, "ni su titular, ni el resto de personal a su servicio pueden solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada". Asimismo, han recordado que tanto la titular de la oficina, Flor María López, como el resto del personal directivo son "funcionarios de carrera con una consolidada trayectoria profesional". En lo que se refiere al archivo de la denuncia presentada por el PP contra Sánchez por no abstenerse en el rescate de Air Europea pese a los vínculos de Begoña Gómez con dirigentes del grupo Globalia, el Ejecutivo ha respaldado el órgano supervisor asegurando que la decisión se tomó "aplicando la norma con criterios jurídicos". "El informe archiva la denuncia por no existir el supuesto fáctico determinante para que sea exigible su abstención", señala la respuesta parlamentaria recogida por Europa Press. Respecto al papel de Moncloa en esa decisión de archivar la denuncia, el Gobierno contesta que se dirigieron a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno "para saber si este hecho se producía y que pudiera informar sobre ello". LA PRESENCIA DE BEGOÑA GÓMEZ, DELIMITADA POR EL PROTOCOLO Aunque esta no ha sido la única respuesta que ha dado el Gobierno referente a la esposa del Presidente. El PP también registró otra serie de preguntas relacionadas con Begoña Gómez para conocer los actos y encuentros en los que ha participado como acompañante de Sánchez. En esta ocasión, desde el Ejecutivo, han defendido que la compañía de la esposa del Presidente Sánchez está circunscrita a las "necesidades de protocolo y representación que así lo determinan o aconsejan" y por lo tanto, el desplazamiento y su presencia en los actos se producen en calidad de "esposa" del Presidente del Gobierno y no como "representante o cargo público". "Ha sido la agenda del Presidente y las actividades propuestas por las autoridades de los países anfitriones las que han determinado su participación", concluye la respuesta.