El PSC prioriza el tripartito y rechaza investir a Puigdemont a pesar de sus "amenazas"

Barcelona, 13 may. (EFE).- La portavoz del PSC, Núria Parlon, ha afirmado este lunes que la prioridad de los socialistas es liderar un Govern tripartito con ERC y los Comunes y ha rechazado rotundamente investir al candidato de JxCat, Carles Puigdemont, a pesar de sus "amenazas de bloqueo" al Gobierno de España.

En una rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del partido, Parlon ha explicado que ya han formado su equipo negociador, encabezado por la número dos del PSC, Lluïsa Moret, que empezará a hablar con todos los partidos, excepto Vox y Aliança Catalana, y ha instado al resto de formaciones a "aceptar el principio de realidad" del resultado de las urnas.

Después de que Puigdemont haya anunciado que presentará su candidatura en el Parlament para ser investido como presidente y haya afirmado que tiene opciones de lograr una mayoría "más amplia" que Illa, la portavoz del PSC ha reiterado su negativa a respaldar al candidato de JxCat y ha enfatizado que los socialistas han conseguido una "mayoría clara".

"No daremos apoyo a la investidura de Puigdemont: la ciudadanía ha hablado claro y el independentismo en este momento no tiene una mayoría legítima como para reclamar este Govern encabezado por Carles Puigdemont. Esto le tiene que quedar muy claro a Puigdemont, aunque nos amenace con bloquear la gobernabilidad en España", ha indicado.

En este sentido, ha insistido en que "el presidente de Cataluña tiene que elegirse en Cataluña" y ha invitado a Puigdemont a "reflexionar": "Querer condicionar el Govern amenazando o bloqueando la posibilidad de un gobierno estable y transformador como está siendo el Gobierno de España creo que tampoco le deja en demasiada buena posición".

Aunque no ha cerrado la puerta a un gobierno en solitario, la portavoz del PSC ha señalado que la prioridad de los socialistas es lograr un acuerdo con ERC y los Comunes.

"Siempre nos hemos mostrado partidarios de entendernos con las fuerzas progresistas, por una cuestión ideológica, porque creemos que es la mejor forma de transformar este país. Nos gustaría poder entendernos con las fuerzas progresistas, evidentemente, son las que plantean los mismos retos o desafíos, pero estamos abiertos también a escuchar al resto de formaciones", ha indicado Parlon, que ha señalado que el primer reto de las negociaciones será la configuración de la Mesa del Parlament.

Después de que ERC anunciara ayer que iría a la oposición, la portavoz ha pedido a los republicanos "que no bloqueen la posibilidad de que el PSC gobierne Cataluña": "Igual que nosotros no hemos bloqueado cuando ello estaban en minoría".

Preguntada por la posibilidad de que Illa fuera investido con la abstención de Vox, Parlon ha enfatizado que no pactarán "nunca" con partidos que fomenten discursos del odio, pero ha señalado: "Lo que no podemos hacer es maniatar a las opciones políticas que hay en el Parlament para que voten lo que quieran. Esto supongo que lo entiende todo el mundo: nosotros no podemos evitar lo que vote Vox, pero nosotros no queremos pactos con Vox".

Asimismo, ha descartado un pacto de gobierno con el PP, pero no ha cerrado la puerta a llegar a acuerdos parlamentarios con los populares, como el de la mesa.

Además de Moret, la comisión negociadora del PSC está formada por el secretario de Organización y Acción Electoral, José Luis Jimeno; el secretario del área de Política Municipal, Implantación y Territorio, Joaquín Fernández; la número dos de la candidatura del PSC, Alícia Romero; el diputado Ferran Pedret y el secretario de Programas del PSC, Javier Villamayor. EFE

