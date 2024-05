El PP nacional evita hablar del congreso del PPC y de si Fernández será su candidato porque no es "lo urgente"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha declinado este lunes hablar del congreso del Partido Popular catalán y de si Alejandro Fernández sería el candidato para presidir la formación en Cataluña después del "magnífico" resultado que ha cosechado la formación en las elecciones catalanas de este domingo, en las que ha subido más de 230.000 votos y ha pasado de 3 a 15 escaños en el Parlament. "Lo último en lo que pensamos hoy día es en congresos porque no son urgentes, lo urgente es dar respuesta a los españoles", ha declarado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP tras el comité de dirección nacional que ha presidido Alberto Núñez Feijóo para valorar los resultados de las catalanas. El congreso del PPC lleva mucho tiempo pendiente, pero las continuas citas electorales llevaron a posponer ese cónclave. La cúpula del PP, que en su momento apuntaba a la posibilidad de sustituir a Alejandro Fernández como presidente del PP catalán, tardó en confirmarlo finalmente como candidato a las elecciones catalanas del 12 de mayo. Al ser preguntado si es el momento de relanzar el PP de Cataluña tras el buen resultado y si Alejandro Fernández debería presentarse a ese congreso y liderarlo, Sémper ha dicho que "hoy" están centrados en la valoración de los resultados electorales, con los que están "muy contentos". "El aval que ha recibido la propuesta del Partido Popular en Cataluña nos llena de orgullo y satisfacción, se lo digo así de una manera muy solemne, y no hemos hecho otro tipo de valoraciones", ha manifestado. UN PARTIDO "UNIDO" Y CON UN PROYECTO "CLARO" Dicho esto, Sémper ha subrayado que "afortunadamente el Partido Popular no tiene ningún problema interno en ningún lugar de España". "Somos un partido preparado para ser la alternativa y para asumir las riendas del Gobierno de España cuando nos toque, que confiamos en que sea más pronto que tarde", ha añadido. En este sentido, ha subrayado que son un "partido unido", con "un proyecto político claro" que quiere transitar "por un camino de moderación" y "dar respuesta a los problemas que tiene España" con el objetivo de "salir de este hoyo en el que tiene metida la política española Sánchez". Preguntado de nuevo si en el comité de dirección se ha hablado de la figura de Alejandro Fernández y si las dudas que hubo en algún momento a la hora de elegirle como candidato ya han quedado completamente disipadas tras los resultados del PPC, Sémper ha destacado el trabajo realizado por el PP catalán tras analizar lo que se hizo "mal" hace tres años. "Algo se ha hecho bien en esta campaña. Alguna credibilidad ha ofrecido el PP en Cataluña a los electores y aspiramos a seguir creciendo. Lo ha dicho nuestro candidato en Cataluña y es algo que compartimos plenamente", ha afirmado, para añadir que el PPC "no tiene techo" y "aspira también a ser alternativa" en esta comunidad.