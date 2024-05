El PP confía en que el pleno de la Diputación de Badajoz ponga "luz" a las sombras" en torno al hermano de Pedro Sánchez

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha confiado en que en el pleno de este martes, 14 de mayo, en la Diputación de Badajoz, se pueda poner "luz" a las "sombras" existentes en torno al hermano de Pedro Sánchez. Así se ha pronunciado el 'popular' sobre la celebración este martes de un pleno extraordinario en el que se debatirá la propuesta del PP de crear una comisión de investigación sobre David Sánchez y su labor en la institución provincial, donde es responsable de la Oficina de Artes Escénicas. En este sentido, Sánchez Juliá ha mostrado su confianza en que en esta sesión se puedan aclarar una serie de cuestiones, ya que "cada vez existen más informaciones, existen más dudas, existen más incógnitas y nadie ni de la Diputación Provincial de Badajoz ni del Partido Socialista de Extremadura han dicho nada, ni nadie ha podido aclarar absolutamente nada". De esta forma, se ha preguntado "por qué tanto silencio si no hay nada que ocultar" y "por qué están escondidos si para ellos todo entra dentro de lo normal", además de considerar que el "silencio" del presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, en torno al hermano de Pedro Sánchez, es "preocupante". "(Gallardo) es quien debería dar alguna explicación en torno a todas las informaciones que se están publicando. Y tiene que darlas él porque el hermano de Pedro Sánchez es alto cargo de su gobierno, no es un funcionario como nos pretenden hacer ver, es un alto cargo del gobierno socialista de la Diputación Provincial de Badajoz", ha asegurado. En este sentido, ha incidido en que Gallardo "le creó el puesto en un proceso selectivo donde la entrevista personal la realizó una diputada socialista" de su gobierno y, por lo tanto, es él "quien tiene que aclarar" algunas cuestiones. Entre ellas, el portavoz del PP de Extremadura ha señalado que se debe aclarar "dónde y cómo trabaja" el hermano de Pedro Sánchez y si lo hace en la Diputación de Badajoz o teletrabaja desde la localidad portuguesa de Elvas, "algo que todavía nadie ha aclarado". También ha indicado que Gallardo tiene que aclarar cuáles son las retribuciones de David Sánchez, ya que, como ha expuesto, existen informaciones que dicen que se le ha incrementado el salario "en un 22 por ciento". De la misma manera, se debería informar sobre dónde tributa, ya que Sánchez ha afirmado en su declaración de bienes e intereses que no está obligado a presentar la declaración de la renta "cuando cobra de todos los pacenses". En esta línea, el portavoz del PP de Extremadura ha exigido conocer si Gallardo opina de la misma manera que el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, quien ha considerado que sería "ético" que, "cobrando de todos los pacenses", tributase en Portugal "para pagar menos impuestos, si eso fuera así". También, con la petición de la comisión de investigación, el PP quiere conocer a qué se dedican todos los fondos de los programas que gestiona el hermano de Pedro Sánchez, ya que se está "hablando de que se le ha triplicado el presupuesto para este año hasta más de los 350.000 euros". "Como ustedes ven, son muchas dudas, muchas sombras sobre las que hay que poner luz, dudas que se han incrementado además con las últimas informaciones que hemos visto publicadas en diversos medios de comunicación donde, informes de la UCO, apuntan a que cuatro empresas de la trama Koldo podrían estar afincadas en Elvas, curiosamente el mismo sitio donde parece residir el hermano de Pedro Sánchez. ¿Casualidad? ¿Relación? ¿Vinculación? No lo sabemos. Pero necesitamos respuestas", ha remarcado. Así, ha incidido en que, para aclarar también estas respuestas, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una serie de preguntas "para acabar con estos silencios". "No hay nada mejor que la transparencia y, sin nada que ocultar, esperemos que mañana el pleno vaya con total normalidad", ha dicho. ELECCIONES CATALUÑA Por otra parte, Sánchez Juliá ha felicitado al PP de Cataluña por el "magnífico resultado" obtenido en las elecciones en dicha comunidad, en las que dicha formación ha obtenido 15 escaños. Así, ha incidido en que, tras los comicios de 2021 en los que únicamente obtuvo tres escaños, el PP catalán hizo "autocrítica" y con "mucha humildad" y "mucho trabajo" ha conseguido revertir una "situación complicada". Por ello, para el portavoz del PP extremeño, estas últimas elecciones han "dejado claro" que el PP "está de vuelta en Cataluña y lo hace con más fuerza que nunca". "El Partido Popular ha sido el partido que más ha crecido en escaños y que ha triplicado los votos obtenidos en las anteriores elecciones catalanas. El Partido Popular va a ser la voz del constitucionalismo, la defensa de las instituciones y la igualdad entre todos los españoles", ha asegurado.