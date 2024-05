El PP acusa a Sánchez de "uso partidista" de las instituciones al "reprender" la JEC a Alegría por la rueda del Consejo

El PP ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "uso partidista" de las instituciones al "reprender" de nuevo la Junta Electoral Central (JEC) al Gobierno por las expresiones electoralistas de su portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En concreto, la Junta Electoral Central ha acordado abrir un expediente sancionador Pilar Alegría, estimando así la denuncia presentada por el Partido Popular por sus declaraciones en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros con "connotaciones electoralistas y apreciaciones críticas sobre el Partido Popular". El organismo arbitral considera que las manifestaciones de Alegría en la rueda de prensa ofrecida el pasado 7 de mayo suponen una vulneración del deber de neutralidad política que en actos institucionales deben respetar los cargos públicos durante los periodos electorales. RUEDA DE PRENSA DEL CONSEJO PARA HACER "UN MITIN" El PP ha recordado "las condenas" por parte de la Junta Electoral Central (JEC) al presidente del Gobierno, al CIS y a RTVE y ha añadido que ahora este organismo "vuelve a reprender al Ejecutivo por su uso partidista de las instituciones". "En este caso, llama la atención a la portavoz de Sánchez por valerse de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hacer un mitin del PSOE", han señalado fuentes del PP, que han subrayado que esta forma de proceder de la portavoz del Gobierno "degrada la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que debería valer para que los ciudadanos conozcan lo aprobado por el Gobierno y no para arremeter contra el líder de la oposición". En este sentido, fuentes del PP han indicado que es "preocupante que el Gobierno utilice las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para cargar contra el PP". "Entendemos que poco o nada tiene que trasladar a la opinión pública sobre su gestión", han enfatizado. DICE QUE SIGUE LA "ESTELA" DE ISABEL RODRÍGUEZ Con la apertura de este procedimiento, el PP ha dicho que confía en que, en caso de que se confirme, "Alegría pague personalmente la multa, y que no la sufraguen todos los españoles a costa del erario público". "En ese supuesto, nos gustaría ver la comprobación del pago por parte de la ministra portavoz", han agregado las mismas fuentes. Finalmente, el PP ha indicado que Pilar Alegría "sigue la estela de su antecesora en el cargo, Isabel Rodríguez, que también acumuló condenas por utilizar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para atacar a la oposición". "El Ejecutivo tendría que haber tomado ya nota de la sanción de la JEC. No todo vale en esta estrategia de poner constantemente todas las instituciones a su servicio", han afirmado fuentes del partido.