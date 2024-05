El PP-A niega diálogo o acuerdo con Vox para entrar en el gobierno de Sevilla y lo descarta para después del 9J

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha negado este lunes "con total contundencia" que haya un diálogo o un acuerdo con Vox para entrar en el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, que lidera el popular José Luis Sanz, al tiempo que ha descartado "absolutamente" que se vaya a producir un acuerdo con dicha formación una vez pasadas las elecciones europeas del día 9 de junio. En una rueda de prensa en Córdoba, el popular ha declarado que "ya se ha dementido públicamente desde el PP de Andalucía y también lo ha hecho el alcalde y el equipo de gobierno del Consistorio", de modo que "no hay acuerdo, ni la dirección nacional del PP, ni la dirección autonómica, ni el secretario general, ni tampoco el equipo de concejales del Ayuntamiento de Sevilla han abierto ningún tipo de negociación, ni de diálogo en nada", ha subrayado, para enfatizar que "ni existe ningún texto, ni nada que se pueda corresponder con lo publicado". Al respecto, Repullo ha aseverado que "el PP en Sevilla, desde el equipo de concejales y el alcalde, cumplen con su obligación, trabajar por tener la mejor ciudad posible, para que los sevillanos tengan los mejores servicios públicos y hacer que disfrutemos todos, tanto los sevillanos, como los que no lo somos, de la mejor ciudad posible con ese equipo y con ese trabajo", de forma que a eso es a "lo que está centrado el alcalde y los concejales", ha apostillado. Mientras, el número dos del PP regional comenta que no sabe si son "informaciones que beneficien a Vox o al PSOE", pero "está claro que, con toda la contundencia del mundo, no existe ningún tipo de acuerdo, ni de negociación, y, por tanto, estamos trabajando desde la absoluta responsabilidad en beneficio de los intereses de los sevillanos y a eso es a lo que se dedica el alcalde y el equipo de concejales del PP", ha abundado Repullo. En este sentido, ha pedido al resto de formaciones políticas que "tengan esa misma responsabilidad, que faciliten un presupuesto que tiene que servir para progresar desde el punto de vista municipal a la ciudad de Sevilla y que todos hagan lo que esté en su mano para ser responsables de la misma manera que lo hace el equipo de gobierno dirigido por José Luis Sanz".