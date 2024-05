EH Bildu se reivindica en el Parlamento como "única alternativa" ante el Gobierno "excluyente" que negocian PNV y PSE

EH Bildu se ha reivindicado este lunes, tras la acreditación de sus 27 diputados en el Parlamento Vasco, como "única alternativa" al "excluyente" Gobierno que negocian el PNV y el PSE-EE, aunque su portavoz parlamentaria, Nerea Kortajarena, no ha aclarado si finalmente presentarán la candidatura de Pello Otxandiano para disputar la Lehendakaritza al 'jeltzale' Imanol Pradales. Kortajarena y el cabeza de lista de EH Bildu para las pasadas elecciones autonómicas, Pello Otxandiano, han encabezado la delegación de EH Bildu que este lunes ha acudido al Parlamento Vasco para recoger las acreditaciones de sus 27 representantes en la Cámara autonómica. En declaraciones a los medios de comunicación tras cumplimentar este trámite administrativo, tanto Otxandiano como Nerea Kortajarena se han mostrado muy críticos con las negociaciones que mantienen el PNV y el PSE-EE para la previsible reedición de su coalición de gobierno, así como a la conformación de la Mesa del Parlamento, cuyos cinco integrantes serán designados este próximo martes. En este sentido, Kortajarena ha reiterado que, "en concordancia" con los resultados de las pasadas elecciones --en las que EH Bildu empató a 27 escaños con el PNV, si bien quedó por detrás en votos--, la coalición "debería" acceder a la Vicepresidencia Primera de la Mesa y obtener una de las secretarías del órgano de gobierno de la Cámara. Por su parte, Otxandiano, del que EH Bildu no ha confirmado si finalmente presentará o no candidatura a lehendakari, ha destacado que en esta nueva legislatura en el Parlamento existe una mayoría de fuerzas soberanistas --con los 54 escaños que suman el PNV y EH Bildu sobre un total de 75-- y de izquierdas --en referencia a los 40 escaños que suman EH Bildu, PSE y Sumar--. Otxandiano considera que estas cifras evidencian que existe un "mandato popular" que pide "avanzar en términos soberanistas", lograr un mayor autogobierno y un "salto" en materia de soberanía, así como desarrollar políticas públicas "más progresistas". En este contexto, se ha mostrado partidario de poner en marcha políticas de colaboración que permitan "activar esas mayorías cualificadas". NEGOCIACIONES "SECRETAS" No obstante, ha lamentado que la forma en la que están actuando el PNV y el PSE en este periodo postelectoral no van en esa dirección, dado que ambas formaciones están negociando la conformación del próximo gobierno "de forma exclusiva y excluyente". Otxandiano ha criticado el carácter "secreto" de las conversaciones que están manteniendo 'jeltzales'' y socialistas "en despachos cerrados", y ha reprochado que no se esté actuando con una mayor "transparencia". "Ni siquiera han respetado los códigos de cortesía parlamentaria", ha lamentado, tras lo que ha reprochado al PNV que, como ganador de los comicios, no haya "siquiera" contactado con EH Bildu, segunda fuerza con los mismos escaños que los 'jeltzales', para analizar la situación política. El representante de EH Bildu ha afirmado que esta forma de actuar le lleva a pensar que el próximo Gobierno Vasco nacerá con "muchas hipotecas", tendrá "muy poca ambición nacional" e impulsará políticas "excluyentes". Pese a ello, ha asegurado que su grupo ofrecerá un "espacio de encuentro" y mantendrá su mano "tendida" para colaborar en favor de un "proyecto de país" que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos. "RESPONSABILIDAD" Y "AMBICIÓN NACIONAL" "Actuaremos con la máxima responsabilidad", ha asegurado, tras lo que ha reiterado la disposición de su grupo a cooperar con el fin de desarrollar "un proyecto de país con ambición nacional". Nerea Kortajarena, a su vez, ha anunciado que EH Bildu planteará en el Parlamento políticas progresistas en torno al "eje" del nuevo "estatus político" que, según ha afirmado, "necesita" Euskadi. De esta forma, tal como ya anunció esta formación durante la pasada campaña electoral, propondrán que se vuelva a constituir en el Parlamento la ponencia para la reforma del autogobierno en los primeros meses de la nueva legislatura. Kortajarena, que ha destacado que el proyecto político que encarna EH Bildu "seguirá renovándose y adaptándose", ha asegurado que aún no han decidido si presentarán o no la candidatura de Otxandiano a lehendakari para el próximo debate de investidura. En este sentido, ha coincidido con Otxandiano al censurar el hecho de que en sus negociaciones postelectorales, el PNV y el PSE no estén respetando la "cortesía parlamentaria". Kortajarena, que ha afirmado que no han recibido "ninguna llamada" del PNV para tratar de negociar la conformación de la Mesa del Parlamento, ha insistido en que por los resultados de las pasadas elecciones, EH Bildu "debería" acceder a la Vicepresidencia Primera y obtener una de las secretarías del órgano de gobierno de la Cámara. "VENTANA DE OPORTUNIDAD" Respecto a una eventual reforma del sistema de autogobierno de Euskadi, ha reiterado que su grupo espera que la Cámara reabra "cuanto antes" este debate, para lo que planteará que se vuelva a constituir la ponencia de autogobierno "en los primeros meses" de la nueva legislatura. En este sentido, ha destacado que en el Parlamento hay 54 escaños, sobre un total de 75, que pertenecen a fuerzas "soberanistas" --en referencia a EH Bildu y PNV--, y que en la política estatal existe una "ventana de oportunidad" para avanzar en esta dirección. Kortajarena, que ha expresado su "respeto" hacia la expresión de la voluntad ciudadana que se ha constatado en las elecciones catalanas, ha explicado que la dirección de EH Bildu analizará, en la reunión que mantendrá esta tarde, los resultados de dichos comicios.